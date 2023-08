Dit was dag 1 van het Nostalgie Beach Festival

Een zonovergoten knallende start voor het Beach Festival vandaag. Zo'n 7500 festivalgangers genoten in Nieuwpoort van de zon, de gemoedelijke sfeer... én van fantastische optredens.

Al vroeg in de namiddag kregen Suzan & Freek alle handen in de lucht. Arsenal maakte zijn reputatie van ijzersterke live band helemaal waar. Bij Zara Larsson ging heel het Maritiem Park aan het dansen en bij Texas… Say What You Want…maar een betere afsluiter van dag 1 hadden we niet kunnen dromen.

En nu? The Party has just begun! Iedereen welkom in Nieuwpoort voor dag 2 met o.a. Billy Ocean, Noordkaap, Starsailor en Mika!

Kan je er niet bij zijn? Nostalgie brengt de hele dag het festival bij je thuis met Beach Festival Radio!