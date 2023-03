Dit is de top 3 van de 'TOP 3000' op Nostalgie

Vijftien dagen lang gaven de Nostalgie DJ's het beste van zichzelf met de mooiste en langste lijst in radioland: de TOP 3000. Samengesteld door de luisteraars met 'songs die je niet onberoerd laten.'

Station Manager, Jo Nachtergaele: 'Deze 'TOP 3000' was op alle vlakken een topper. We zijn onze luisteraars ontzettend dankbaar om met ons die songs te delen die een belangrijke rol spelen in hun leven. Mooie verhalen, mooie muziek. In de aanloop naar de lijst zelf merkten we al dat we bij vele mensen een extra snaar raakten. En dat resulteerde in een zeer straffe 'TOP 3000' met zowel vertrouwde als verrassende nummers. De derde plaats is voor Disturbed met 'The Sound of Silence' en is daar een mooie illustratie van: een iconisch nummer van Paul Simon dat in 2015 prachtig werd gecoverd door Disturbed en in 2020 viraal ging tijdens de corona-lockdowns. Muziek én emotie… beter kan je onze 'TOP 3000' niet omschrijven.'

De 'TOP 3000' in enkele cijfers:

Meest voorkomende artiesten: ABBA, U2 (22), Michael Jackson (23), Queen (24), The Beatles (25)

Belgische producties: 226

Hoogst genoteerde Nederlandstalige song: Mia (16)

Soundtracks: 198

Langste nummer: Telegraph Road van Dire Straits (13’53”)

Over 'The Sound of Silence': Paul Simon schreef die song op 21-jarige leeftijd en het kwam uit op 'Wednesday Morning 3AM', het debuutalbum van Simon & Garfunkel. Disturbed bracht hun versie in de zomer van 2015 op hun album 'Immortalized'. De cover kreeg onmiddellijk de volle steun van Paul Simon zelf die het deelde op social media en het 'een prachtige vertolking' noemde. Tijdens de eerste dagen van de corona-lockdowns ging het nummer viraal en sindsdien is Disturbed in de hele wereld een begrip.