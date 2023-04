Dit is de nummer 1 van de 'Radio 1 Classics 1000'

Het nummer 'Les Yeux De Ma Mère' van Arno is voor het tweede jaar op rij de nummer 1 in de 'Radio 1 Classics 1000'. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze veertiende editie van de lijst als dé ultieme classic.

Het heengaan van Arno, nu bijna een jaar geleden, en zijn onsterfelijke ode aan zijn moeder, beroeren duidelijk nog altijd heel veel Radio 1–luisteraars.

De afgelopen week werd er massaal gestemd op de 20 nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. Met Wish you were here van Pink Floyd op 2 en Martha van Tom Waits op 3 ziet het podium er net hetzelfde uit als vorig jaar. The War On Drugs stoten met Thinking of a place door naar 4. Nick Cave op 9 met Into my arms en Nina Simone op 10 met Feeling good zijn nieuwkomers in de Top 10.

Twee weken lang loodsten Hannelore Van Besouw, Korneel De Clercq, Babette Moonen, Vincent Byloo, Ronald Verhaegen, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Ilse Liebens, Annelies Moons en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door hun all time favourites.

Dit is de Top 20 van 2023

1. Les yeux de ma mère (1) - Arno

2. Wish You Were Here (2) - Pink Floyd

3. Martha (3) - Tom Waits

4. Thinking of a place (10) - The War On Drugs

5. Shine On You Crazy Diamond (4) - Pink Floyd

6. A Day in the Life (7) - The Beatles

7. Bohemian rhapsody (8) - Queen

8. Heroes (6) - David Bowie

9. Into My Arms (13) - Nick Cave

10. Feeling Good (12) - Nina Simone

11. Sultans of swing (14) - Dire Straits

12. Born to Run (11) - Bruce Springsteen

13. Stairway to Heaven (15) - Led Zeppelin

14. A Forest (22) - The Cure

15. Go Your Own Way (29) - Fleetwood Mac

16. Black (27) - Pearl Jam

17. Wuthering Heights (59) - Kate Bush

18. Troy (16) - Sinead O'Connor

19. Because the night (42) - Patti Smith

20. Back To Black (18) - Amy Winehouse

Cijfers en weetjes

Er staan 536 verschillende artiesten in de 'Radio 1 Classics 1000'. Dat zijn er 19 meer dan vorig jaar en 47 meer dan in 2021. De lijst wordt dus alsmaar diverser. 167 artiesten zijn minstens twee keer genoteerd en 367 artiesten staan er één keer in.

Veel vernieuwing ook: In totaal 254 nieuwe nummers in vergelijking met vorig jaar, waarvan 118 echte nieuwkomers en 136 re-entry’s . De hoogste nieuwkomer staat op 480 en is Going up the country van Canned Heat. De hoogste re-entry staat op 181 en is African time van Luna Twist.

De sterkste stijger is Iggy Pop met Lust for life (van 829 naar 177): een stijging van maat liefst 652 plaatsen).

De sterkste stijger in de top 100 is Kate Bush met Running up that hill (van 509 naar 100, een stijging van 409 plaatsen).

De sterkste daler staat op naam van The Beatles met Nowhere man. Ze zakten van plaats 308 naar 893 en dus 585 plaatsen.

Sterkste daler uit de top 100 is dan weer Arcade fire met Rebellion. Ze gingen van 77 naar 532 en zakten 455 plaatsen.

Hoogst aantal noteringen per artiest/groep: The Beatles (24), David Bowie 17 (+1 met Queen), Fleetwood Mac – Neil Young – The Rolling Stones (telkens 13), Bob Dylan (12), Bruce Springsteen – Leonard Cohen – Prince (telkens 10).

Meeste noteringen voor solo vrouwelijke artiest: Adele – Joni Mitchell – Kate Bush – Nina Simone – Patti Smith (5), Amy Winehouse – Aretha Franklin – Janis Joplin (4), Grace Jones – Marianne Faithfull – PJ Harvey – Sinead O’Connor – Suzanne Vega (3).

De oudste songs uit de 'Classics 1000': Billie Holiday – Strange fruit (1939), Dean Martin – That’s amore ​ (1953), Jacques Brel – Quand on n'a que l'amour, Elvis Presley - Heartbreak Hotel, Elvis Presley - Love me tender, Johnny Cash - I walk the line (Telkens 1956).

Meest recente nummers uit de 'Radio 1 Classics 1000': Sylvie Kreusch – Walk Walk, ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Merol – Vol , Lana Del Rey - Chemtrails over the country club ​ ( telkens 2021), Bart Peeters – Dicht bij mij (live in de Lotto Arena) (2020), Brihang – Steentje , Black Pumas – Colors, Billie Eilish – Bad Guy (telkens 2019).

Aantal nummers per decennium: jaren ’30 (1), jaren ’50 (9), jaren ’60 (186), jaren ’70 (285), jaren ​ ’80 (243), jaren ’90 ( 149), jaren 2000 (74), jaren 2010 (49), jaren 2020 (4). ​

Meest voorkomende jaartallen: 1969 (48), 1967 (38), 1968 (36), 1970/1973 (32) , 1984 (30). ​

Blijvende klassiekers

Wie niet genoeg kan krijgen van 'Classics', kan elke zaterdag bij Ronald Verhaegen terecht op Radio 1. En is er natuurlijk ook nog 'Radio 1 Classics', een eindeloze stroom onsterfelijke klassiekers. De digitale stream is 24/7 te beluisteren via de Radio 1-app en radio1.be. Wie wil 'Koken met Classics' kan dat dankzij topchef Senne Guns op VRT MAX.