Dit is de nummer 1 in de 'Radio 1 Belpop 100'

De 'Radio 1 Belpop 100', de langstlopende hitlijst met uitsluitend Belgische muziek, was het slotakkoord van de Week van de Belgische muziek.

Floris Daelemans en Ayco Duyster telden samen met de luisteraars negen uur lang af vanuit kunstencentrum Kaap Oostende.

Bijna de helft van de nummers in deze editie bestond nog niet toen Radio 1 begin deze eeuw met zijn 'Belgische Top 100' begon.

Er deden ook twee splinternieuwe nummers hun intrede in de top: 'Differences Aside' van Loverman en 'Het langste jaar' van Het Zesde Metaal waarin het overlijden van Tom Pintens, de postume winnaar van de MIA voor beste muzikant, voelbaar is. Tussen dat lied en de oudste notering -Jacques Brel met ‘Ne me quitte pas’ uit 1959- ​ liggen 64 jaar Belgische muziekgeschiedenis.

De dood van Tom Pintens vorige zomer zindert verder na in ‘In Charleroi’, op nummer 36 de hoogste nieuwe notering.

80 artiesten haalden de top 100. Daan, dEUS, Het Zesde Metaal, Jacques Brel, Stromae, Arno Hintjens (Arno en T.C. Matic) en Stijn Meuris (Noordkaap en Monza) deden dat elk drie keer.

In de top 10 stonden drie Engelstalige songs (‘Instant Street’ van dEUS, ‘Oh La la La’ van T.C. Matic en ‘Daydream’ van The Wallace Collection) drie Franstalige (‘Les yeux de ma mère’ van Arno, ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel en ‘Formidable’ van Stromae), drie Nederlandstalige (‘Mia’ van Gorki, ‘Ploegsteert’ van Het Zesde Metaal en ‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo) en één instrumental (‘Housewife’ van Daan).

Op die top 10 kon tot het laatste moment gestemd worden. Dat deden de luisteraars van Radio 1 massaal. Net voor 18 uur maakten Ayco Duyster en Floris Daelemans na negen uur steengoede Belpop bekend dat 'Les yeux de ma mère' van Arno voor het derde jaar op rij de top regeert.

Zo zag de top 10 van de 'Radio 1 Belpop 100' editie 2024 er uit:

1. Arno – Les yeux de ma mère

​2. Het Zesde Metaal - Ploegsteert

​3. Kommil Foo - Ruimtevaarder

​4. Jacques Brel – Ne me quitte pas

​5. Daan - Housewife

​6. dEUS – Instant Street

​7. The Wallace Collection - Daydream

​8. Gorki - Mia

​9. T.C. Matic – Oh La La La

​10. Stromae – Formidable