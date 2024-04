Dit is de nieuwe nummer 1 van de 'Radio 1 Classics 1000'

Sinéad O'Connor stoot Arno van de troon. Troy is de nieuwe nummer 1 van de Radio 1 Classics 1000. De twee vorige edities stond Les yeux de ma mère van Arno op 1, maar het daalt nu naar plaats 2.

Op 3 staat Wish you were here van Pink Floyd. De Ierse zangeres Sinéad O’Connor overleed vorig jaar. Dat heeft bij veel mensen emoties opgewekt. Het is voor het eerst dat een vrouw op 1 staat in de lijst, dit jaar de vijftiende editie. Vrouwelijke artiesten scoren dit jaar goed in de Top 20 van de 'Radio 1 Classics 1000', met ook nog Amy Winehouse (20), Kate Bush (19), Patti Smith (18), Nina Simone (14) en Joni Mitchell (12). Ook Stevie Nicks en Christine McVie zijn er bij met Fleetwood Mac (13). ​

Twee weken lang loodsten Hannelore Van Besouw, Ronald Verhaegen, Ilse Liebens, Korneel De Clercq, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Annelies Moons en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door 1000 all time favourites.

De top 20

1 Troy Sinéad O'Connor

2 Les yeux de ma mère Arno

3 Wish you were here Pink Floyd

4 Martha Tom Waits

5 Thinking of a place The War On Drugs

6 Shine on you crazy diamond Pink Floyd

7 Bohemian Rhapsody Queen

8 A day in the Life The Beatles

9 Into my Arms Nick Cave

10 Heroes David Bowie

11 Born to run Bruce Springsteen

12 Both sides now Joni Mitchell

13 The chain Fleetwood Mac

14 Feeling good Nina Simone

15 Stairway to heaven Led Zeppelin

16 A forest The Cure

17 Black Pearl Jam

18 Because the night Patti Smith

19 Wuthering heights Kate Bush

20 Back to black Amy Winehouse

Net zoals vorig jaar hebben The Beatles de meeste noteringen. Ze staan er in met 22 nummers, dat zijn er wel twee minder dan vorig jaar. Daarna volgen David Bowie met achttien nummers en Neil Young met veertien. Fleetwood Mac en The Rolling Stones zijn elk met twaalf nummers vertegenwoordigd.

Vijf vrouwelijke solo-artiesten staan er elk met vijf ​ nummers in. Dat zijn Adele, Joni Mitchell, Kate Bush, Nina Simone en Patti Smith.

De meeste noteringen voor een Nederlandstalige uitvoerder zijn voor Boudewijn De Groot en Raymond van het Groenewoud, met elk vier nummers.

De best vertegenwoordigde Belg is Jacques Brel, hij staat zeven keer in de 'Radio 1 Classics 1000'.

De sterkste stijger is Marlene on the wall van Suzanne Vega. Vorig jaar stond het nummer op 1000, dit jaar op 92. Een reusachtige sprong van 908 plaatsen. In de 'Top 100' verwelkomen we ook nog enkele andere verrassingen van vrouwelijke artiesten: Je veux van Zaz op 88, Motherland van Nathalie Merchant op 86 en The best van Tina Turner op 79.

Weetjes

Sterkste stijgers

+908! Suzanne Vega – Marlene On The Wall (1000 è 92)

​+778 The Killers – Mr. Brightside (985 è 207)

​+750 Jeff Buckley – Grace (931 è 181)

​+729 Norah Jones – Don’t know why (844 è 115)

​+721 Paolo Nutini – Iron sky (869 è 148)

Aantal nieuwkomers en re-entry’s :113

Aantal echte nieuwkomers: 29

Hoogste nieuwkomer: 517 Humble Pie - Natural born bugie

Aantal re-entry’s: 84

Hoogste re-entry: 349 Jan De Wilde – Eerste sneeuw

Oudste nummer: 1939 Billie Holiday – Strange Fruit (145) / Glenn Miller - In the mood (698)

Meest recente nummer: 2023 Billie Eilish - What was I made for (890)

Overzicht per decennium: Jaren ’30: 2, Jaren ’40: 0, Jaren ’50: 15, Jaren ’60: 175, Jaren ’70: 298, Jaren ’80: 240, Jaren ’90: 149, Jaren ’00: 71, Jaren ’10: 44, Jaren ’20: 6