Dit is de Foute videoclip van 'Zeil Je Voor Het Eerst' (Remix) van Bart Kaëll, Dorothee Vegas & Like Maarten

'Zeil Je Voor Het Eerst' van Bart KaŽll: liefhebbers van Foute muziek brullen deze iconische hit van voren naar achteren mee. Dorothee Vegas & Like Maarten, het alter ego van Q-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, zwieren hun vette beats onder de monsterhit en maken het foute feestje nu al af.

En met een bijpassende Foute videoclip is het foute plaatje helemaal compleet. Maarten & Dorothee losten de clip tijdens 'Het Foute Uur' in hun Q-ochtendshow: van papieren bootjes en grootse zeilboten tot swingende dansers in matrozenpakjes en flashy outfits. De clip doet de temperatuur tijdens deze warme dagen nóg meer stijgen.

Bekijk hier de videoclip van Bart Kaëll, Dorothee Vegas & Like Maarten, Zeil Je Voor Het Eerst (Remix):

Met De Foute Remix, 'De Foute 728' én De Foute Party kleurt de maand juni bij Qmusic weer helemaal fout. Vanaf vrijdag 16 juni tot en met vrijdag 23 juni 18.00 kunnen Q-luisteraars hun favoriete Foute nummers in 'De Foute 728' stemmen via de Q-app en Qmusic.be.

Zwemmen de Q-luisteraars dit jaar opnieuw massaal in ‘Bacardi Lemon’ en stemmen ze ‘Ik Ga Zwemmen’ van Mart Hoogkamer opnieuw op één? Of bestijgt André Hazes Jr. met ‘Leef’ de foutste troon? Vanaf maandag 26 juni kunnen de Q-luisteraars iedere dag tussen 6.00 en 19.00 uur genieten van de leukste Foute muziek tijdens 'De Foute 728'. Op vrijdag 30 juni dé hoogdag voor liefhebbers van foute muziek, komen de luisteraars de nummer 1 te weten.

Na de grote apotheose van 'De Foute 728' wordt het Foute Feest verdergezet in een uitverkocht Flanders Expo Gent waar De Foute Party losbarst. Maar liefst 18.000 feestvierders kunnen tijdens een spetterende show volledig losgehen tijdens live acts van M-Kids, Wim Soutaer, Cascada, Katrina (And The Waves), Snollebollekes, Jan Smit, Christoff, D-Devils, 2 Unlimited, Bart Kaëll en Dorothee Vegas & Like Maarten.

Party people die er niet bij kunnen zijn, kunnen alles meevolgen vanop afstand door te luisteren naar Qmusic. Live meekijken met de Foute Party kan ook via de Q-app, Qmusic.be, HLN.be of televisie (kanaal 39).