DINO wint MNM Start to dj 2026

DINO (Nore Lauwers) uit Turnhout is de winnaar van MNM Start to dj 2026. In het Lab of Tomorrow in Boom won DINO de bijzonder spannende finale.

Dankzij deze overwinning krijgt DINO deze zomer de kans om haar set draaien op Tomorrowland en krijgt ze zelfs een eigen show op MNM. Met deze felbegeerde titel treedt DINO in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Ruby XX, MagiK, Tola OG, 5NAPBACK en Manuals en lijkt zij helemaal klaar voor de grote doorbraak.

DINO: 'Wauw, dit is echt een droom, ik doe hier voor de tweede keer aan mee en dit was echt het einddoel!'

Over DINO

DINO is de artiestennaam van de 25-jarige Nore Lauwers uit Turnhout (Antwerpen). Ze is sinds drie jaar actief als dj en werkte de afgelopen hard aan haar technische skills en artistieke groei. Een Katy Perry-song ontbreekt nooit in haar set en met Fred Again zou ze wel eens willen samenwerken. Een eigen radioshow maken is voor haar zelfs al een lang gekoesterde droom.

Coach DJ Licious: 'Dino deed vorig jaar al mee, toen stond ze net niet op het podium. Tweede keer goede keer dus. Van deze vrouw ga je nog heel veel horen.'

Honderden talentvolle dj's schreven zich in voor de zestiende editie van MNM Start to dj, dé wedstrijd in Vlaanderen voor jong dj-talent. DINO, DJVM en SUEB konden de jury het meest overtuigen tijdens de selectiedag en bemachtigden een plekje in de finale van donderdag 16 april.

Live finale in Lab of Tomorrow

Met de hulp van topcoaches Nina Black, DJ Licious en Hakim werden de drie finalisten klaargestoomd voor de finale. De coaches hebben een stevige reputatie in de scene, zowel in België als in het buitenland en ze namen elk een finalist onder hun vleugels om hun expertise door te geven. Daarnaast kregen DINO, DJVM en SUEB ook een masterclass met tips en trics bij de Tommorowland DJ Academy en advies over alle aspecten van het dj-leven van VI.BE.

In het prachtige en symbolische Lab of Tomorrow in Boom draaiden DINO, DJVM en SUEB nog een laatste set voor een livepubliek, de luisteraars en de MNM-jury. Op een steenworp van het festivalterrein van Tomorrowland, waar de winnaar deze zomer de affiche deelt met de grootste namen uit de scene. Na afloop van de optredens werden de stemmen van de luisteraars opgeteld bij de punten van de MNM-jury en op basis van de totaalscore werd de opvolger van RUBY XX bepaald.