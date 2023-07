Deze topartiesten doen deze zomer vakantiejob bij Radio2 BeneBene

Tijdens de eerste drie weken van augustus nemen de vaste stemmen van Radio2 BeneBene (de nieuwe, digitale radiozender van Radio2) vakantie. Bij het maken van hun reisplannen, stond er een belangrijk punt op de to-dolijst: waardige vervanging zoeken voor op de radio.

En of ze die gevonden hebben! Negen topartiesten van bij ons nemen als presentator plaats achter de Radio2 BeneBene-microfoon: Barbara Dex, Belle Perez, Gene Thomas, Helmut Lotti, Isabelle A, Metejoor, Peter Vanlaet, Willy Sommers en Wim Soutaer.

De gastpresentatoren brengen niet alleen de beste muziek mee, ze vertellen ook persoonlijke verhalen en leuke anekdotes over hun carrière. Zo heeft Isabelle A het vast over haar ontmoeting met U2-zanger Bono op het strand van Saint-Tropez en zal Metejoor onthullen wat hij en Margriet Hermans hebben met een glasbol. En zou Wim Soutaer verklappen hoe hij en Willy Sommers ooit het bezoek kregen van een topless dame?

De komende drie weken ziet, van maandag tot en met vrijdag, de programmatie van Radio2 BeneBene er zo uit:

Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus

6-9 uur: Radio2 BeneBene Klaarwakker met Peter Hermans

9-10 uur: Radio2 Benebene 70-80

10-12 uur: Radio2 BeneBene Gewoon genieten met Helmut Lotti

12-13 uur: Radio2 BeneBene Aan zee met Kim Debrie, live vanuit Blankenberge

13-16 uur: Radio2 BeneBene Topcollectie met Metejoor

16-18 uur: Radio2 BeneBene Goed gezind met Isabelle A (niet op vrijdag)

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus

6-9 uur: Radio2 BeneBene Klaarwakker met Peter Hermans

9-10 uur: Radio2 Benebene 70-80

10-12 uur: Radio2 BeneBene Gewoon genieten met Barbara Dex

12-13 uur: Radio2 BeneBene Aan zee met Kim Debrie, live vanuit Blankenberge

13-16 uur: Radio2 BeneBene Topcollectie met Gene Thomas

16-18 uur: Radio2 BeneBene Goed gezind met Belle Perez (niet op vrijdag)

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus

6-9 uur: Radio2 BeneBene Klaarwakker met Peter Hermans

9-10 uur: Radio2 Benebene 70-80

10-12 uur: Radio2 BeneBene Gewoon genieten met Willy Sommers

12-13 uur: Radio2 BeneBene Aan zee met Kim Debrie, live vanuit Blankenberge

13-16 uur: Radio2 BeneBene Topcollectie met Wim Soutaer

16-18 uur: Radio2 BeneBene Goed gezind met Peter Vanlaet (niet op vrijdag)

Voor muziek moet je deze zomer bij VRT zijn, met een uitgebreid aanbod op alle zenders en kanalen. Die Muziekzomer beleef je ook op Radio2 BeneBene.

Radio2 Benebene beluister je via DAB+, VRT MAX, digitale televisie of smartspeakers. Je kunt ook terecht in de Radio2-app en op radio2.be.