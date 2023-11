Deze euforische Swifties wonnen tickets voor uitverkocht concert Taylor Swift in Amsterdam

De zenuwen stonden deze ochtend strak gespannen bij alle Swifties in Vlaanderen. De concerten van The Eras Tour van popkoningin Taylor Swift zijn wereldwijd ho-pe-loos uitverkocht.

Maar dat was buiten 'Maarten & Dorothee' gerekend: zij gaven vanmorgen zomaar eventjes 75 tickets weg. Elke beller die tussen 7.00 en 9.00 live in de ochtendshow raakte, won niet één ticket, maar vijf tickets voor Taylor Swift in Amsterdam. 'Maarten & Dorothee' maakten zo vijftien Swifties dolgelukkig. Zij kunnen met vrienden en familie naar de enige echte The Eras Tour!

Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Onze luisteraars dragen Taylor Swift op handen en velen waren er het hart van in dat ze geen tickets voor The Eras Tour te pakken kregen. We zijn dan ook heel blij dat we vandaag zoveel luisteraars alsnog gelukkig konden maken met tickets voor het concert van Taylor in Amsterdam. De reacties van de winnaars waren écht hartverwarmend, ze waren door het dolle heen. Daar doen we het voor! We wensen ze énorm veel plezier tijdens het concert. Shake It Off!'

Deze Q-luisteraars staan binnenkort oog in oog met hun grote idool en één van de meest succesvolle artiesten van het moment:

Oma Martine uit Dottenijs is helemaal in de wolken wanneer ze de eerste vijf tickets voor het concert van Taylor Swift in Amsterdam in de wacht sleept. Martine speelde mee voor haar kleindochter, die grote fan is en haar oma alle muziek van Taylor Swift leerde kennen. Onlangs dansten ze samen in de bioscoop tijdens de concertfilm van Taylor Swift.

Wim uit Herentals lijkt aan de lijn te hangen met de enige echte Taylor, maar babbelt eigenlijk vlotjes mee met het soundboard van Maarten & Dorothee. Bij zijn ontroerende verhaal houdt niemand het droog: zes jaar geleden overleed de vrouw van Wim. Geen enkele psycholoog kon zijn dochter helpen, maar de muziek van Taylor Swift bracht weer lichtpuntjes in haar leven. Nu gaan ze samen naar Amsterdam!

[video1]

Chaos in de radiostudio wanneer er plots twee bellers aan de lijn hangen. Gelukkig ging het om een mopje van Maarten en Dorothee en winnen zowel Syrah uit Wondelgem als Jirte uit Borgloon tickets voor Taylor Swift.

Stef of Catarina, wie zingt ‘Shake It Off’ foutloos na en wint tickets voor Taylor Swift? Catarina uit Hasselt wint de ‘Shake It Off’-battle en verzilvert de tickets. Maar… ook Stef uit Brussel was live op de radio en krijgt dus vijf tickets als ‘troostprijs’!

Confetti in het hoofd van Salima uit Temse, want zij wint tickets voor haar dochtertje.

Een klein ‘Oprah’-moment in de radiostudio wanneer Maarten & Dorothee de ene na de andere luisteraar opbellen om ze te dolgelukkig te maken met tickets voor Taylor Swift.

Swifties Glen uit Westerlo, Fatima uit Kortrijk, Saartje uit Meerhout en Maud uit Berlare gillen het uit wanneer ze bij Maarten & Dorothee op de radio komen en ieder vijf tickets winnen.

Verwarring alom wanneer er twee ‘Lobkes’ aan de lijn hangen. Maar wie verdient die tickets voor Taylor Swift nu het meest? Lobke uit Dendermonde of Lobke uit Oud-Heverlee? Gelukkig zijn Maarten & Dorothee in een vrijgevige bui en winnen beide dames tickets voor Taylor Swift in Amsterdam!

Radu uit Olen krijgt van Maarten & Dorothee een plekje op de wachtlijst aangeboden. Maar… ook hij is live op de radio en wint dus vijf tickets voor het concert van Taylor Swift in Amsterdam!

En op het laatste nippertje zijn de allerlaatste tickets nog voor Marie uit Zonhoven.