Deze euforische Q-luisteraars winnen 5 jaar lang concerttickets

Vijf jaar lang naar elk concert in de meest iconische concertzalen van ons land? Het klinkt als muziek in de oren. Vanochtend maakten Q-dj's Maarten & Dorothee deze waanzinnige droom waar voor een heleboel muziek- en cultuurliefhebbers.

Elke Beller die tussen 7.00 en 9.00 uur live in de ochtendshow van Maarten en Dorothee aan de lijn kwam, won concerttickets. Een ongeziene overvloed aan tickets om in de komende 5 jaar van elk concert, elke theatervoorstelling, comedyshow en musical in de meest iconische concertzalen van ons land te genieten. Mooi meegenomen: de winnaars kunnen deze zotte prijs met vrienden en familie delen.

Q-dj's Maarten & Dorothee: 'De lijnen in ons callcenter stonden opnieuw roodgloeiend. Q-luisteraars zijn duidelijk grote muziekliefhebbers. Het is ongelooflijk fijn dat we een aantal van hen blij kunnen maken met 5 jaar lang concerttickets. 5 jaar naar al hun favoriete artiesten en bands met ongetwijfeld legendarische concerten en shows. Onze winnaars kunnen hun agenda voor de komende 5 jaar helemaal leegmaken. Meteen de perfecte uitvlucht voor die ene verplichting waar je écht geen zin in hebt (lacht). We wensen de winnaars enorm veel plezier en we houden contact de komende jaren!'

Deze Q-luisteraars raakten live in de Q-ochtendshow van Maarten & Dorothee. Zij kunnen genieten van de allerbeste concerten in het Sportpaleis, de Lotto Arena, Vorst Nationaal, Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Trixxo Arena en Trixxo Theater. En dat 5 jaar lang.

Iemand die het dubbel en dik verdient om 5 jaar lang van de beste concerten te genieten is Q-luisteraar Brecht (Bilzen). Terwijl Brecht met Maarten & Dorothee belt, krijgt hij een nierdialyse in het ziekenhuis. Vlak na corona werd lymfeklierkanker bij hem vastgesteld. Brecht ligt al sinds januari in het ziekenhuis en krijgt vandaag te horen of hij al dan niet naar huis mag. De concerttickets betekenen voor hem een mooie eerste stap naar herwonnen vrijheid. Met de tickets wil hij zijn kinderen van 4 en 8 jaar oud graag meenemen naar een concert van Metejoor, dat staat al heel lang op de bucketlist.

Q-luisteraar Brecht wint live vanuit het ziekenhuis:

Jade (Leopoldsburg) komt terecht in de wachtlijn van Born en Arne en wordt daar minutenlang - letterlijk en figuurlijk - aan het lijntje gehouden. Uiteindelijk wordt ze verrast met 5 jaar lang concerttickets én heeft ze zelf ook een verrassing van jewelste voor haar vrienden, familie en de Q-luisteraars in petto. Jade kondigt haar zwangerschap live op de radio aan! Ze heeft straks een afspraak bij de gynaecoloog, maar vindt meespelen met Elke Beller Wint toch nét iets spannender.

Q-luisteraar Jade wint 5 jaar lang concerttickets én kondigt haar zwangerschap live aan:

Siebe (Heverlee) wint als eerste 5 jaar lang concerttickets dankzij de tips waarvoor luisteraars zich konden registreren in de Q-app. Hij vindt als eerste één van de vijf rode telefoons die door Maarten & Dorothee in elke provincie verstopt werden en kan rechtstreeks naar de Q-studio bellen.

Michaël (Heverlee) wordt eerst met Q-dj’s Ulrike D’Hauwer, Vincent Fierens, Vincent Vangeel en Tom De Cock verbonden alvorens hij Maarten & Dorothee aan de lijn krijgt. Hij probeerde te winnen via de rechtstreekse lijn, maar zag Siebe vlak voor zijn neus naar Maarten & Dorothee bellen. Er zat nog maar één ding op: bellen, bellen, bellen naar het callcenter van Maarten en Dorothee en live op de radio komen. En dat is hem nog gelukt ook!

Lieselot (Brugge) wordt doorverbonden met Leon, het zoontje van Maarten, die haar de pieren uit de neus vraagt.

'Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ik ben in shock!' Klinkt het bij een euforische Julie (Diepenbeek) nadat ze na meer dan 100 telefoontjes eindelijk live in de ochtendshow van Maarten & Dorothee komt en 5 jaar lang concerttickets wint.