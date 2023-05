Deze artiesten smeren de stembanden voor de 'Top 2000 Singalong Party' van Joe

Dansen, luidkeels (mee)zingen en volop genieten van de beste hits aller tijden? Na het succes van vorig jaar is de 'Top 2000 Singalong Party' op zaterdag 21 oktober toe aan een tweede editie.

Die dag kan iedereen uit volle borst meezingen en genieten van een onvergetelijke avond in de Waagnatie in Antwerpen. Niemand minder dan de Vlaamse dancequeen Kate Ryan, Peter Van Laet aka Mama’s Jasje en het muzikale duo The Gibson Brothers smeren hun stembanden om volledig uit de bol te gaan tijdens dit heus dans- en zangfestijn. Live zetten ze de tent op stelten en vuren ze de ene na de andere meezinger af op de feestvierders. Dat kondigden Joe-dj’s Tess Goossens en Carl Schmitz zojuist aan tijdens de finale van de '80’s Top 1000'.

En dat is lang niet alles want ook ochtendstemmen Sven Ornelis en Anke Buckinx betreden het podium voor de nodige sfeer en ambiance. Joe-dj’s Bart-Jan Depraetere en Heidi Van Tielen kruipen dan weer als duo achter de draaitafel voor een knallende dj-set en ook Raf Van Brussel injecteert samen met de Top 2000 Singalong Band een extra portie meezingers. De andere artiesten die de Waagnatie in oktober in vuur en vlam zullen zetten, worden later bekendgemaakt.

Kattengejank of een engelenstem? Iedereen is op zaterdag 21 oktober welkom om mee te komen zingen, dansen en feesten. Tickets voor de tweede editie van de Top 2000 Singalong Party zijn te koop via Joe.be. Er zijn verschillende formules beschikbaar, zo kan je tussen de Joe-dj’s genieten van het meezingfestijn aan een exclusieve VIP-tafel.