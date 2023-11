Deze artiest staat op nummer 1 in de 'MNM1000'

Harry Styles is de nieuwe nummer één van de 'MNM1000'. Vorig jaar kwam 'As it was' binnen op twee en stond 'What makes you beautiful' van One Direction nog op nummer vier.

Na een overtuigend zomerconcert in Werchter stemde de MNM-luisteraar ‘As it was’ massaal op nummer één in deze vijftiende editie van de 'MNM1000'. Pommelien Thijs scoort met twee nummers in de top vijf. Op plaats twee (‘Ongewoon’) en plaats vijf (‘Erop of eronder’). Coldplay staat met ‘Viva la vida’ op de derde plaats en Queen vervolledigt de top vijf met 'Bohemian rhapsody’ .

Het jaar van Pommelien Thijs

De 'MNM1000' bevestigt het: 2023 is hét jaar van Pommelien Thijs. ‘Erop of eronder’ was de overtuigende winnaar van 'Zomerhit 2023'. Naast haar alom geprezen acteerprestatie in het succesvolle 'Knokke off' staat ze als eerste Belgische artiest ooit met twee nummers in de top vijf van de 'MNM1000'. In totaal staat ze acht keer in de lijst, 'Erop of eronder’ is de hoogste nieuwkomer. Regi is, net zoals vorig jaar, de meest genoteerde Belgische artiest met maar liefst twaalf vermeldingen, waaronder ‘Walk on water’ van Milk Inc. op nummer zeven.

Nog een Belgische vermelding en dan wel voor het recentste nummer uit de lijst: ‘Eigen schuld’ van Metejoor staat op plaats 170 en kwam uit in september 2023. De oudste release is voor Elvis Presley met ‘Jailhouse rock’ uit 1957 (633). Ook een absolute topper in de lijst van dit jaar is P!nk. Zij staat met niet minder dan vijftien nummers in de lijst en is daarmee de artiest die het vaakst in de 'MNM1000' staat.

Top tien van 'MNM1000'

Er werd dit jaar weer massaal gestemd en geluisterd via MNM en VRT MAX. Elke dag van 10.00 uur tot 18.00 uur brachten MNM-dj's Brahim Attaeb, Evelyn De Backer, Sander Gillis en Maureen Vanherberghen de favoriete nummers van de luisteraars. Ze kregen onder andere het gezelschap van Pommelien Thijs, Gustaph, Berre, Aaron Blommaert en Francisco Schuster. De volledige lijst werd eerder deze week al bekendgemaakt, maar voor de volgorde van de top tien kon nog tot en met zaterdagnamiddag gestemd worden.

Dit zijn de tien allerbeste nummers volgens de MNM-luisteraars:

1. Harry Styles - 'As it was'

2; Pommelien Thijs - 'Ongewoon'

3. Coldplay - 'Viva la vida'

4. Queen - 'Bohemian rhapsody'

5. Pommelien Thijs - 'Erop of eronder'

6. Linkin Park - 'In the end'

7. Milk Inc. - 'Walk on water'

8. Tom Odell - 'Another love'

9. ABBA - 'Dancing queen'

10. Avicii - 'Wake me up'