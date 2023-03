'De Zwaarste Lijst' is terug: de 66 zwaarste platen op paasmaandag en nieuwe podcast 'Zware klap'

'De Zwaarste Lijst' is voor het 15de jaar op rij terug op Studio Brussel! Op paasmaandag overstemmen de 66 zwaarste platen opnieuw de paasklokken onder leiding van ceremoniemeester Thomas Michiels (zanger van Psychonaut). Extra luistertip voor de fans van het zwaardere werk?

Dat is de maandelijkse afspraak met Michiels en Peter Mulders (bassist van Brutus) in de nieuwe Studio Brussel-podcast 'Zware klap', dé vooruitblik op een maand vol zware gitaren.

'De Zwaarste Lijst'

Op paasmaandag 10 april overstemmen de 66 zwaarste platen opnieuw de paasklokken. Ook dit jaar kruipt Thomas Michiels (zanger van Psychonaut) achter de microfoon, en naar goede gewoonte kiest de luisteraar welke zware platen deel uitmaken van deze goddelijke lijst. Eindigt Brutus dit jaar weer op nummer 1 met 'All Along'? Of is de troon voor iemand anders bestemd? Stemmen op de 3 zwaarste platen kan vanaf nu via stubru.be.

'De Zwaarste Lijst', maandag 10 april van 10.00 tot 19.00 uur op Studio Brussel.

Podcast 'Zware klap'

Wat krijg je als je de zanger van Psychonaut en de bassist van Brutus uit hun tourbus haalt en samen achter de microfoon zet? Zware klap! De nieuwe podcast 'Zware klap' is dé vooruitblik op een maand vol zware gitaren. Elke eerste maandag van de maand klappen Thomas Michiels van Psychonaut en Peter Mulders van Brutus zich samen met twee bekende liefhebbers door al wat er gebeurt in de wereld van de zware muziek.

Welke bands laten van zich horen? Welke concerten kunnen niet ontbreken in je agenda? Welke releases knallen binnenkort door je boxen? Luister vanaf maandag 3 april mee voor een blik vooruit en achter de schermen. Een voorproefje hoor je nu al op VRT MAX.

'Zware klap', vanaf maandag 3 april elke eerste maandag van de maand op VRT MAX.