De vijf duo's ontdekken hun te renoveren chalet in 'Vakantiehuis for Life'

Op maandag 5 juli om 22.00 uur start bij VTM het gloednieuwe programma 'Vakantiehuis for Life'. Vijf duo's staan voor een quasi onmogelijke opdracht: ze moeten én een pittoreske chalet in de Ardennen restaureren én een groot deel van hun materiaal verdienen met survival-opdrachten in de nabijgelegen natuur.

De inzet is groot: het winnende duo mag gedurende 20 jaar zijn vakantie doorbrengen in hun volledig gerenoveerde vakantiewoning. Moge de sterkste, de slimste én de handigste winnen! Presentatrice Julie Van den Steen leidt alles in goede banen.

In de eerste aflevering worden de deelnemers al meteen serieus getest. De vijf duo’s zitten vastgeketend aan een boom en aan elkaar. Van zodra ze de cijfercombinatie van het hangslot vinden en zichzelf bevrijden, volgt een tocht van zo’n 8 kilometer door de bossen naar de chalet van hun dromen. Onderweg krijgen ze al meteen twee opdrachten: het zoeken van het renovatiebudget én de sleutel van één van de vijf chalets. De twee Gentse Rambo’s Lodewijk en Marcel kunnen zich als eersten bevrijden en lopen hun renovatie tegemoet. Christopher en Hannah hebben net hun eigen huis verbouwd in Tielt-Winge. Zij werkt als verpleegster, hij is administratief medewerker. Het koppel heeft een dik half uur nodig om het hangslot los te krijgen en starten als laatsten aan de tocht.

Op het einde van de uitputtende zoektocht heeft elk duo de sleutel van zijn chalet in handen en ontdekken ze de staat van de huisjes: een vernield dak, een ontbrekende trap naar de bovenverdieping, uitgebroken vloeren, een beschimmelde badkamer,... er is duidelijk veel werk aan de winkel!

Tegelijk duiken de eerste twijfels op: 'Van modepopje naar dokwerker, dat gaat niet goed komen', aldus papa Erwin over dochter Amy. Vader en dochter zijn twee handen op één buik met veel Gentse humor en… veel Gentse ambras. Ook Ewoud en Tim, een ondernemend koppel uit Damme en creatieve duizendpoten met een voorliefde voor styling, hebben hun bedenkingen bij hun renovatie skills maar ze zijn overtuigd van hun andere troeven: 'We gaan ervoor zorgen dat onze chalet zó mooi is dat we alle andere proeven mogen verliezen.' De twee hartsvriendinnen Pauline en Melissa kiezen voor de chalet met de meeste trappen. 'Dat is goed voor de poep!', lachen ze. Wanneer alle duo’s hun te renoveren chalet ontdekt hebben, wacht hen de volgende taak: ze krijgen 24u de tijd om hun werfplan op te maken voor de komende weken.

'Vakantiehuis for Life' met Julie Van den Steen, op maandag 5 juli om 22.00 uur bij VTM. De afleveringen van 'Vakantiehuis for Life' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.