'De Twintigers' van Klara zijn terug! Dit jong talent kleurt de toekomst van klassieke muziek, jazz en global

Er staat een nieuwe generatie muzikanten klaar om de toekomst van klassieke muziek, jazz en global mee vorm te geven. Klara maakt die talenten zichtbaar in een nieuwe editie van 'De Twintigers', een reeks waarin tien beloftevolle artiesten tussen 20 en 29 jaar een podium krijgen.

Met concerten of opnames lieten ze zich al opmerken, maar echt doorgebroken zijn ze nog niet, en precies daar brengt Klara verandering in. Tien weken lang ontdekt het publiek elke week één Twintiger, met ruimte voor hun verhaal, hun geluid en hun ambities. Elke Twintiger blinkt bovendien opnieuw in Studio Toots met een uniek concert, nu al te bekijken op het Klara-kanaal op VRT MAX.

Dit zijn 'De Twintigers' van 2026

Zonet trapten Olav Grondelaers en Carlo Siau De Twintigers officieel af en kwamen de luisteraars te weten wie er in de zesde lichting jong talent zit. Vanaf nu tot en met vrijdag 15 mei, behalve tijdens de paasvakantie, staat elke week één muzikant centraal. Luisteraars horen en zien de beloftevolle jongeren in verschillende radioprogramma’s op Klara, via het Klara-kanaal op VRT MAX en op de sociale mediakanalen van Klara. Op vrijdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur is er telkens de apotheose met de uitzending van de concertopname vanuit de legendarische Studio Toots in het radioprogramma 'De Twintigers', waarin de musici volop hun talent tonen.

Adinda Hertmans (zang, jazz) - Brussel

Jazz-zangeres en componiste Adinda Hertmans studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Den Haag en Brussel. Met een zeer specifiek timbre - zachtaardig, broos én zelfverzekerd- zingt ze tijdens de Tootsopname haar eigen composities, samen met haar vaste bandleden Wajdi Riahi, Fil Caporalien Daniel Jonkers. Met Diederik Wissels improviseert ze achter de piano op stukken waar ze zelf lyrics voor schrijft. Adinda overweegt om zich volgend jaar te vervolmaken in de United States.

Stef Van Vynckt (harp, hedendaags klassiek) - Deinze

Op z’n 23ste behaalde harpist Stef Van Vynckt zijn masterdiploma harp aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en 2 jaar later een extra master aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Hij heeft al meer dan 50 creaties van hedendaagse muziekwerken op zijn palmares. Daarmee zet hij zich op de kaart als hooggespecialiseerd harpist van eigentijdse muziek. Zowel in de VS als in Canada, maar ook in Duitsland, Polen en Zwitserland is hij een veel gevraagde musicus voor kamermuziek, soundscapes en Nieuwe (Experimentele) Muziek.

Moene Peeters (drums, jazz) - Leuven

Van kindsbeen af bespeelt Moene Peeters zijn lievelingsinstrument: de drums. Op dit instrument kan Moene zijn (nood aan) zelfexpressie volledig waarmaken. Bij Dré Pallemaerts (Lemmensinstituut) studeerde hij vorig jaar af met de maximum score! Moene speelt zowel klassiek jazz als jazz waar extremen elkaar opzoeken, zoals in zijn Tootsopname. Met zijn vaste band Slagader, met leden Bruno De Smet, Roeland Celis en Soet Kempeneer, schrijft hij alle stukken en speelt hij met de grens van energiek, bruisend en experimenteel. Voorlopig is de 25-jarige Moene nog een lokale legende, maar dat hij de internationale jazzwereld zal veroveren, staat buiten kijf.

Jef Kolacny (piano, klassiek) - Langdorp

Pianist Jef Kolacny voltooit op dit moment zijn Master aan het Lemmensinstituut in de klas van Julien Libeer nadat hij daar zijn Bachelor behaalde bij Jan Vermeulen. Als 22-jarige Twintiger soleert hij in de Tootsopname in muziek van Liszt: met verve wisselt hij virtuoze passages af met vertederende en hoogstexpressieve rustige passages en pakt zo de luisteraar bij zijn nekvel. Tegelijkertijd speelt hij als kamermuziekmusicus in zijn 'Tínel Ensemble, samen met Kian Janssen, An-Sofie Perneel, Victor Van Gorp, Saar Van Bergen en Eva Van den Broeck, een hedendaagse compositie van Yentl Tijssen. Jef heeft ook al als solist gespeeld, samen met een symfonisch orkest, in klavierconcerti van Bach, Beethoven en Liszt.

Thibaut De Bondt (bariton, klassiek) - Hove

Thibaut volgde als kind cornetles bij Frans en Jonas Violet aan de Academie van Willebroek. Als je als muzikantje geboren wordt in die buurt kan je niet anders dan gaan meespelen in Brassband Willebroek. Het was daar waar Thibaut zijn keuze kon maken voor het instrument dat zijn hart gestolen heeft: de bariton. Thibaut rondt binnenkort zijn Master af bij Lode Violet. Zo zal hij de allereerste professioneel opgeleide baritonspeler van België zijn. Na het winnen van prestigieuze prijzen heeft hij een sterke ambitie om dit instrument wereldwijd in de kijker te zetten. In de Tootsopname speelt hij samen met Nelle Robbens en Jan Debel.

Luna De Mol (viool, klassiek) – Londen (UK)

Violiste Luna De Mol uit Gent werd op haar 12de toegelaten tot het Conservatorium van Amsterdam. Toen ze 15 was mocht ze naar de Guildhall School of Music and Drama in Londen, waar ze haar opleiding afrondde en de prestigieuze 'Chairman's Prize' ontving voor het hoogst behaalde eindresultaat van de gehele instelling. Luna trad reeds op voor meerdere internationale radio en tv-zenders. Voor deze Tootsopname speelde ze de vioolsonate FP 119 van Poulenc op een Italiaanse Rocca-viool uit 1836. Luna is 24 jaar en richtte op haar 17de haar eigen strijkkwartet Fibonacci op.

Sabra Bahri Khatri (zang, klassiek) - Almere (NL)

Opera- of liedrepertoire, sololiederen uit barok of romantiek: de Belgische sopraan Sabra Bahri Khatri draait er haar hand niet voor om. Haar repertoire reikt in haar Tootsopname van een intiem neobarok lied tot een lyrische jazzstandard. In kamermuziekverband vormt Sabra een duo met pianist Ramon Van Engelenhoven, alsook een trio met oud-speler (luit) Abid Bahri en Philippe Malfeyt. Evenzeer prijkt haar naam op affiches van operahuizen, vooral in Nederland. Met haar goddelijke stem en diepe muzikaliteit connecteert ze zich met het grootste gemak met het publiek.

Nele Vernaillen (dwarsfluit, jazz) - Brakel

Als 24-jarige Twintiger van deze editie profileert Nele zich als dwarsfluitist én als componist. Ze richtte haar eigen jazzproject Alver op waarvoor ze zelf muziek schrijft: muziek met warme melodieën en frisse klankkleuren, muziek die zowel sterk verhalend als improvisatorisch is en muziek die je aanzet tot reflectie. Elk van haar stukken begint als een klein verhaal zonder woorden en ontwikkelt zich tot een intiem en sfeervol werk dat bij tijden uitdijt naar energieke klankdynamieken.

Elly Brouckmans (saxofoon, jazz) - Jette

Nadat Elly haar studie van burgerlijk ingenieur afrondde, begon ze haar échte droom na te jagen. Ze startte haar muzikale opleiding aan het Lemmensinstituut en rondt dit jaar haar Master als saxofonist af aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Samen met Yarno Hoedemaekers, Umberto Odone en Toon Rumen richtte ze Mania op, een kwartet waarvoor ze zelf, in hun compleet eigen stijl, muziek schrijven. In dat kwartet speelt Elly altsaxofoon, in meerdere bigbands is ze met haar baritonsax een erg graag geziene gast: ze betovert immers de luisteraar met haar directe en diepe communicatie.

Stan Geudens (luit, oude muziek) - Antwerpen

Op 7-jarige leeftijd begon Stan gitaar te leren. 10 jaar later besliste hij om zich volledig te wijden aan de historisch geïnformeerde uitvoeringspraxis. Het theorbe- en luitrepertoire uit de Franse, Italiaanse en Engelse barokmuziek kent hij op z’n duim en vult hij aan met eigen arrangementen. Hij kent dan ook als geen ander zijn instrument en alle technieken die nodig zijn om dat instrument met veel verfijning, subtiliteit, ornamentiek, fijnzinnige expressie en nuances te bespelen. Al jaren speelt Stan in het professionele circuit: Hespèrion XXI, de Nederlandse Bachvereniging, Il Pomo d’Oro of A Nocte Temporis. Tijdens de Tootsopname werkte hij samen met gambiste Layal Ramadan.

Tien Twintigers, tien weken lang op Klara

Luisteraars horen en zien de beloftevolle jongeren in verschillende radioprogramma’s op Klara en via het Klara-kanaal op VRT MAX.

In 'Espresso', elke maandag tussen 6 en 9 uur. Elke week start met een korte introductie van De Twintiger. Ze lopen maandag langs in de studio. Zo komen de luisteraars te weten waar ze zelf naar uitkijken, of ze zenuwen hebben en waar ze trots op zijn. Op vrijdag blikt Carlo Siau in Espresso vooruit naar het concert van De Twintiger dat die middag uitgezonden wordt.

In 'Music Matters', van maandag tot donderdag tussen 12 en 14 uur. Daarin leren we 'De Twintigers' beter kennen aan de hand van een aantal vragen, en zij krijgen carte blanche om ook één vraag te stellen aan een muzikant waar ze enorm naar opkijken.

In 'De Twintigers', elke vrijdag tussen 12 en 14 uur. Op vrijdag is er dan het concert van de jonge virtuoos, opgenomen in Studio Toots. Daarnaast gaat Carlo Siau ook uitvoerig in dialoog met De Twintiger, op zoek naar de mens achter de muziek.

Vrijdag 27 februari: Adinda Hertmans (zang, jazz)

Vrijdag 6 maart: Stef Van Vynckt (harp, hedendaags klassiek)

Vrijdag 13 maart: Moene Peeters (drums, jazz)

Vrijdag 20 maart: Jef Kolacny (piano, klassiek)

Vrijdag 27 maart: Thibaut De Bondt (bariton, klassiek)

Vrijdag 3 april: Luna De Mol (viool, klassiek)

Vrijdag 24 april: Sabra Bahri Khatri (zang, klassiek)

Vrijdag 1 mei: Nele Vernaillen (dwarsfluit, jazz)

Vrijdag 8 mei: Elly Brouckmans (saxofoon, jazz)

Vrijdag 15 mei: Stan Geudens (luit, oude muziek)

'De Twintigers', vanaf maandag 23 februari tien weken lang op Klara en op het Klara-kanaal van VRT MAX.