'De Tijdloze Countdown' live vanuit Kortrijk

Terwijl er ondertussen massaal gestemd wordt voor 'De Tijdloze 100' via VRT MAX, maken De Tijdloze, Studio Brussel en VRT Canvas hun plannen bekend om samen af te tellen naar de meest gereputeerde eindejaarslijst in Vlaanderen.

Dit eindejaar zal iedereen opnieuw kunnen genieten van 'De Tijdloze Countdown' met extra radio- en tv-uitzendingen, live vanuit muziekstad Kortrijk. De stad Kortrijk verwelkomt 'De Tijdloze' en Studio Brussel een week lang in Muziekcentrum Track vanaf donderdag 26 december. Ook VRT Canvas zorgt er 3 avonden voor een muzikale talkshow met Michèle Cuvelier én op vrijdag 27 december kan iedereen die houdt van tijdloze muziek zich inschrijven voor de avondvullende Tijdloze Quiz in Depart in Kortrijk.

Jan Van Biesen, nethoofd De Tijdloze: 'Goeie tradities zijn er om in ere te houden. Ik ben heel blij dat we opnieuw samen met de stad Kortrijk gaan aftellen naar de laatste en de mooiste radiodag van het jaar. 5 dagen lang kan je De Tijdloze Countdown volgen en beleven vanuit ​ bruisende muziekstad Kortrijk. Samen luisteren, kijken én uit de bol gaan ​ op de beste tijdloze muziek. Ik kijk er al naar uit.'

Burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Ruth Vandenberghe: 'Geen twee zonder drie. Na het succes van de voorbije jaren kon een derde editie van 'De Tijdloze' in Kortrijk niet uitblijven. De meest gereputeerde eindejaarslijst van Vlaanderen zorgt vanuit onze muziekminnende stad opnieuw voor uren luisterplezier en ambiance. Naast de muzikale talkshows en de intussen legendarische Tijdloze afterworkparty’s is er dit jaar voor het eerst een Tijdloze Quiz in Depart. Wie zijn de echte muziekkenners in Kortrijk?'

100 uur om te stemmen

Wat is de beste plaat aller tijden? De 100 uur om te stemmen op 'De Tijdloze 100' zijn alvast ingegaan. Nog tot deze vrijdag 18 uur hebben alle Tijdloze fans de tijd om te stemmen op hun top 3 via het De Tijdloze-kanaal op VRT MAX.

'De Tijdloze Countdown' vanuit Kortrijk ​

Op oudjaar hoor je traditiegetrouw 'De Tijdloze 100' met de 100 beste songs aller tijden op Studio Brussel. Presentatoren van dienst dit jaar: Stijn Van de Voorde en Kirsten Lemaire.

Twee weken daarvoor, op woensdag 18 december, begint alvast 'De Tijdloze Countdown' op de digitale radiozender De Tijdloze. Vanaf donderdag 26 december telt Studio Brussel mee af, samen met nog een heleboel bekende gastpresentatoren. Dat doen ze een week lang live aan De Kreun. Wie de dansbenen wil losgooien is ook elke dag vanaf 17.00 uur welkom op De Tijdloze Dansant aan Muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein. De Tijdloze Dansant zorgt ter plaatse voor de nodige sfeer en vertier met tijdloze fuifmuziek. Wie nog niet genoeg heeft, is na 22 uur welkom in De Kreun voor een afterparty.

'De Tijdloze Countdown', van woensdag 18 december 7.00 uur tot en met maandag 30 december 22.00 uur op De Tijdloze, te beluisteren via VRT MAX en op DAB+. Vanaf dinsdag 26 december ook op Studio Brussel.

'De Tijdloze Countdown' op VRT Canvas vanuit Kortrijk

Tussen kerst en nieuwjaar telt VRT Canvas samen met Studio Brussel en De Tijdloze af naar 'De Tijdloze 100'. Drie dagen lang dompelt Michèle Cuvelier je onder in een warm bad van de allerbeste tijdloze songs. Samen met Compact Disk Dummy Lennert Coorevits en tijdloze all stars Stijn Van de Voorde, Kirsten Lemaire en Thibault Christiaensen bekijkt ze de meest opvallende verschuivingen in de Tijdloze Countdown. Ze gaan op zoek naar straffe muzikale verhalen en verrassende details achter tijdloze pareltjes. En net als de voorbije jaren, ontleedt Lennert Coorevits een aantal songs op zijn eigen aanstekelijke muzikale manier. Elke aflevering wordt afgesloten met een muzikale gast die een eigenzinnige tijdloze cover brengt.

'De Tijdloze Countdown' op VRT Canvas, zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december op VRT Canvas en op VRT MAX.

De Tijdloze Quiz

Op vrijdag 27 december vindt in Depart, Kortrijk, De Tijdloze Quiz plaats. Deze avondvullende quiz richt zich op liefhebbers van tijdloze muziek. Deelnemers worden door quizmaster Stijn Van de Voorde uitgedaagd met vragen over de meest iconische nummers en artiesten.

Quizzers die graag hun tijdloze kennis willen testen kunnen zich in ploegen van maximaal vier deelnemers inschrijven via VRT MAX.