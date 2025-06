'De Roo & De Rycke' stopt! Xander De Rycke verlaat Studio Brussel

Na drie seizoenen stopt Studio Brussel met 'De Roo & De Rycke'. Binnen enkele weken presenteren Eva De Roo en Xander De Rycke hun allerlaatste uitzending. De Rycke gaat zich opnieuw volledig focussen op zijn carrière als comedian.

Het duo maakte het nieuws vandaag bekend in hun eigen programma. Heel waarschijnlijk blijft Eva De Roo aan de slag bij Studio Brussel, al zou ze wel eens een andere uitzenduur kunnen krijgen. Xander De Rycke daarentegen verlaat Studio Brussel om zich opnieuw te concentreren op het podium. Eind dit jaar staat hij met zijn eindejaarsconference 'Houdt het voor bekeken' in het Antwerpse Sportpaleis.



Het is de tweede grote wijziging voor het nieuwe radioseizoen. Eerder geraakte al bekend dat Michèle Cuvelier Studio Brussel ruilt voor Radio 1. Wie hun plek zal innemen, weten we pas over enkele weken. Dan maakt de VRT de nieuwe plannen voor het najaar bekend.