De 'Radio2 Top2000' is bekend: deze 20 hits kunnen de nummer 1 worden

Op kerstdag is het zover: dan start de 2e editie van de 'Radio2 Top2000'. Een hele week lang hoor je alleen maar de beste muziek aller tijden. De volledige lijst kun je nu al bekijken op radio2.be.

Alleen de positie van de hoogste 20 nummers is nog niet zeker. Die bepaal jij, als luisteraar. Vanaf zondag 25 december 10.00 uur tot zaterdag 31 december 14.00 uur kun je stemmen om jouw favoriet op de eerste plaats te krijgen.

Dag en nacht live vanuit Roeselare

De 'Radio2 Top2000' wordt live uitgezonden vanuit Roeselare. 24 uur per dag, dus ook ’s nachts. En elke dag geven twee artiesten uit de lijst een liveoptreden op de Grote Markt in Roeselare.

Deze Radio2-stemmen serveren jou de 'Radio2 Top2000':

2 - 6 uur: Dirk Ghijs

6 - 9 uur: Daan Masset

9 - 12 uur: Ann Reymen

12 - 14 uur: Niels Destadsbader

14 - 17 uur: Anja Daems

17 - 20 uur: Karolien Debecker of Kim Debrie

20 - 23 uur: Caren Meynen of Sharon Slegers

23 - 2 uur: Margaux Bogaert

Check nu al de volledige lijst

Hier vind je alle nummers van de 'Radio2 Top2000' netjes op een rijtje.

Op zaterdag 31 december vertellen Anja Daems en Benjamien Schollaert je, iets voor 18.00 uur, wie er dit jaar op nummer 1 staat.

Op kerstdag, zondag 25 december tussen 10.00 en 14.00 uur, trappen Siska Schoeters en Niels Destadsbader het feest op gang. De top schiet uit de startblokken met een knaller: Lift U up van 2 Fabiola. Wat valt er nog meer op als je in de lijst grasduint?

10 opmerkelijke weetjes

De populairste 3

De 3 populairste artiesten in de 'Radio2 Top2000' zijn Queen, George Michael en ABBA. Zowel Queen als George Michael zijn goed voor 20 hits, ABBA volgt op de voet met 19 nummers. Bij de Vlaamse artiesten is Clouseau de grote favoriet: Koen en Kris prijken op de 4e plaats met maar liefst 16 songs.

Ode aan Nicole Josy

Op 4 november namen we, samen met Hugo, afscheid van Nicole. Jullie stemmen zorgden ervoor dat dit fantastische koppel met 3 nummer in de 'Radio2 Top2000' prijkt. De hit Goeiemorgen, morgen maakt zelfs nog kans op de hoogste positie in de eindejaarslijst. Het populairste lied van Nicole & Hugo staat in de top 20 en daar is nog niets beslist.

De grote comeback van Margriet

De 2e editie van de 'Radio2 Top2000' telt dit jaar 263 nieuwkomers. Daartussen valt Margriet Hermans op, zij staat voor het eerst met 2 liedjes in de eindejaarslijst: Kathleentje en Een vriend. De zangeres veroverde alle harten met haar deelname aan 'Liefde voor Muziek'. Met Lekker blijven hangen, een van de nummers uit het programma, won ze de 'Radio2 Zomerhit'. Dat lied is niet genomineerd voor de 'Radio2 Top2000', omdat het van 2022 is en de songs in de lijst minstens 1 jaar oud moeten zijn.

Metejoor: als een raket

Kempenzoon Metejoor moet zowat de populairste Vlaamse artiest van het moment zijn. Hij doet het dan ook uitstekend in de 'Radio2 Top2000'. Met maar liefst 8 songs verovert hij enkele mooie plekken in de lijst. De grootste verrassing is 1 op één miljoen: dat nummer van hem en Babet komt uit het niets in de top 20 en maakt dus kans om dé nummer 1 te worden van dit jaar. Het maakt van Metejoor de hoogste nieuwkomer.

Regi in the mix

Vlaamse liedjes doen het sowieso goed bij Radio2. 2022 was ook het jaar van Regi. Onze beroemdste dj-producer-componist uit Limburg staat met 5 nummers in de 'Radio2 Top2000'. Hij krijgt daarbij wel de vocale hulp van Jaap Reesema, Camille, OT en Niels Destadsbader. Ook met Milk Inc. staat Regi 3 keer in de lijst.

Fleetwood Mac

De liedjes van Fleetwood Mac doen het ook heel goed in de 'Radio2 Top2000' van 2022. De songs van het iconische album Rumours blijven populair. Het recente overlijden van zangeres Christine McVie had misschien iets te maken met het massaal stemmen op de band, waardoor maar liefst 12 songs in de lijst zijn beland.

TikTok boven

Sociale media is niet meer weg te denken uit ons leven en heeft dan ook invloed gehad op jouw stemgedrag. Kate Bush vind je met maar liefst 5 liedjes in de 'Radio2 Top2000'. De wereld heeft Bush opnieuw leren kennen door de Netflix-serie 'Stranger Things' en TikTok. De gangmaker is het nummer Running up that hill, dat in geen tijd de hitlijsten in heel de wereld veroverde. En dat zie je ook in de 'Radio2 Top2000'. Het liedje staat op nummer 153 en stijgt met maar liefst 1612 plaatsen.

Liefde voor Oekraïne

2022 stond jammer genoeg ook in het teken van de oorlog in Oekraïne en dat uit zich op een bijzondere manier in de 'Radio2 Top2000'. Another love van Tom Odell werd vaak gebruikt op TikTok bij filmpjes rond de oorlog. Gevolg: de song komt onverwacht binnen op nummer 94.

Hoger! Lager!

De hoogste stijger in de 'Radio2 Top2000' is Running up that hill van Kate Bush. Het liedje klimt met 1612 plaatsen van nummer 1765 naar 153. Minder geluk heeft The look of love van ABC. Het nummer zakt met 1491 plaatsen van nummer 500 naar 1991.

De oudste, de kortste en de langste

Kerst is de mooiste tijd van het jaar en dan zingen we massaal mee met White Christmas van Bing Crosby. Het staat op nummer 1238. Het is ook de oudste evergreen uit de lijst. Het dateert van 1942 en is dus 80 jaar oud. De song die het snelst passeert is Great balls of fire van Jerry Lee Lewis. Na 1 minuut en 50 seconden is het nummer gedaan. Het langst genieten kun je in de 'Radio2 Top2000' van Shine on you crazy diamond van Pink Floyd. Meezingen kan gedurende 13 minuten en 11 seconden.

De hele 'Radio2 Top2000' duurt 152 uur. Je kunt ervan genieten van zondag 25 december 10 uur tot zaterdag 31 december 18 uur, op Radio2 en VRT MAX.