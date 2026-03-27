De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'

vrijdag 27 maart 2026
Foto: © Nostalgie 2026

De luisteraars van Nostalgie hebben gesproken: Purple Rain van Prince prijkt op nummer 1 in de '80's Top 1500', de meest complete lijst van de jaren 80 in Vlaanderen. Met deze keuze eren ze de legendarische artiest, die inmiddels tien jaar geleden overleed, 21 april 2016.

Prince laat daarmee niet alleen Simple Minds achter zich, maar ook George Michael, de nummer 1 van vorig jaar. Die laatste zal overigens eind december ook al tien jaar overleden zijn.


Een maand lang stond Nostalgie volledig in het teken van de jaren 80 met de hits, de helden én de herinneringen. Na een geslaagde openingsshow met Alex Agnew volgden meer dan 30 dagen vol 80’s muziek - recht uit de boombox. Je werd soms letterlijk teruggekatapuleerd naar de tijd van de epauletten, Rubiks Cube en Top Gun!

Vandaag bereikt die 80’s-feestmaand haar absolute hoogtepunt met de finale van de '80's Top 1500'. Véronique De Kock en Sander Vandenhende zijn vandaag als duo twee keer te horen: eerst in hun vertrouwde ochtendshow van 6.00 tot 9.00 uur, en later opnieuw tijdens de grote finale, van 15.00 tot 18.00 uur.


Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Rechercheur Aníta keert na vijftien jaar terug naar haar geboorteplaats. Ze heeft geen zin in het weerzien met de mensen die ze al die tijd heeft ontweken, onder wie haar eigen moeder. Onderweg naar daar wordt ze opgeroepen omdat er een lichaam is gevonden in Glerarsandar. Daar ontmoet ze een oude vriend, nieuwe collega en ex-geliefde.

'Blacks Sands', om 23.05 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Man bijt hond
    14:00
    Thuis
  • 13:00
    Lentebeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 13:35
    Draken: Rijders van Berk
    13:55
    Where's Chicky?
  • 13:35
    E3 Saxo Classic
    18:25
    Wat Als?
  • 13:05
    MasterChef Australië - Back to Win
    14:05
    The Motorway
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:20
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:30
    All New Traffic Cops
  • 08:50
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    14:55
    Geen uitzending
  • 13:50
    Het Beste Bod
    14:30
    Bake Off Vlaanderen
  • 13:15
    C.S.I. New York
    14:10
    Brilliant Minds
  • 13:30
    The First 48
    14:25
    Seal Team
  • 13:30
    The Real Housewives of Beverly Hills
    14:20
    The Block Australia
  • 13:50
    Snapped
    15:05
    Killer Couples
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:33
    Mijn tuin
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:25
    Guten Appetit
    14:25
    Chris Cooks Cymru
  • 13:10
    Sister Boniface Mysteries
    14:05
    Miss Scarlet and the Duke
  • 13:40
    NCIS
    14:35
    Rivals
  • 13:35
    NOS Journaal
    15:35
    Ivo op zondag
  • 13:20
    Zembla
    14:05
    Close Up: Kunstenaar Bîstyek - Mijn stap naar buiten
  • 13:50
    Bob de Bouwer
    14:05
    Agent Binky