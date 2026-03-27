De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'

De luisteraars van Nostalgie hebben gesproken: Purple Rain van Prince prijkt op nummer 1 in de '80's Top 1500', de meest complete lijst van de jaren 80 in Vlaanderen. Met deze keuze eren ze de legendarische artiest, die inmiddels tien jaar geleden overleed, 21 april 2016.

Prince laat daarmee niet alleen Simple Minds achter zich, maar ook George Michael, de nummer 1 van vorig jaar. Die laatste zal overigens eind december ook al tien jaar overleden zijn.

Een maand lang stond Nostalgie volledig in het teken van de jaren 80 met de hits, de helden én de herinneringen. Na een geslaagde openingsshow met Alex Agnew volgden meer dan 30 dagen vol 80’s muziek - recht uit de boombox. Je werd soms letterlijk teruggekatapuleerd naar de tijd van de epauletten, Rubiks Cube en Top Gun!

Vandaag bereikt die 80’s-feestmaand haar absolute hoogtepunt met de finale van de '80's Top 1500'. Véronique De Kock en Sander Vandenhende zijn vandaag als duo twee keer te horen: eerst in hun vertrouwde ochtendshow van 6.00 tot 9.00 uur, en later opnieuw tijdens de grote finale, van 15.00 tot 18.00 uur.