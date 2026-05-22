De lucht kleurt Q: Berre geeft in luchtballon van Qmusic spectaculaire showcase vanuit de lucht
Qmusic brengt haar luisteraars niet alleen figuurlijk, maar vanaf nu ook letterlijk met hun hoofd in de wolken. De radiozender gaat namelijk van de grond met haar eigen Q-luchtballon. En nog voor liefhebbers zelf een onvergetelijke ballonvaart kunnen boeken, werd de Q-luchtballon vandaag op spectaculaire wijze ingewijd met een uniek concert… hoog in de lucht.
Tijdens de Q-Lift Off schreef singer-songwriter Berre daarnet een stukje Vlaamse radiogeschiedenis met het eerste liveoptreden ooit op honderden meters hoogte. Tegen het decor van een stralende zonsopgang gaf hij een intieme showcase vanuit de Q-luchtballon, die werd geflankeerd door maar liefst negen andere luchtballonnen. Daarin genoten twintig gelukkige Q-luisteraars vanop de eerste rij van het bijzondere concert én van een adembenemend uitzicht. Dat leverde deze unieke beelden op:
Luisteraars die dromen van een eigen ballonvaart in hun favoriete gezelschap én boven hun eigen regio, kunnen de Q-luchtballon voor vier personen boeken via q-luchtballon.be. Met de perfecte Q-sound, een lekker ontbijt of aperitief achteraf én een unieke goodiebag belooft de ballonvaart een echte Q-experience te worden. Voor de perfecte vliegomstandigheden zorgt Q-weerman én ervaren piloot Jonas De Bodt, hij is de vaste kapitein van de Q-luchtballon.
De leden van het cryptozoölogische instituut Monarch nemen het op tegen immens grote monsters, waaronder de machtige Godzilla, die in botsing komt met Mothra, Rodan en zijn grootste aartsvijand: de driekoppige koning Ghidorah. Wanneer deze eeuwenoude monsters weer opstaan, strijden ze allemaal om de macht, waardoor het bestaan van de mensheid in gevaar komt.
'Godzilla: King of the Monsters', film uit 2019 met oa. Millie Bobby Brown, om 20.35 uur op Play.