De line-up voor De Grote JEZ!-Actieweek is bekend!

Van 25 maart tot en met 29 maart wordt de tweede fundraisingactie van JEZ! met veel toeters en bellen afgesloten tijdens De Grote JEZ!-Actieweek. Intussen weten we ook wie op de affiche staat.

JEZ! is de jongerenbeweging waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Samen met heel Vlaanderen haalt JEZ! nog tot 29 maart geld op voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren. Met als apotheose een megafeest dat maar liefst vijf dagen zal duren en waarop het kruim van de Belgische artiesten present tekent.

De Grote JEZ!-actieweek trekt doorheen Vlaanderen

Om de tweede editie van dit initiatief feestelijk af te sluiten gaat JEZ! er in de laatste week voor de paasvakantie nog een stevige lap op geven tijdens De Grote JEZ!-Actieweek. In die week strijkt JEZ! neer in Oostende, Gent, Mechelen, Leuven en Genk met optredens, live radio en unieke belevenissen. Het ingezamelde eindbedrag maakt JEZ! bekend op 29 maart in Genk.

Heel wat bekende artiesten

​Het feestje op De Grote JEZ!-Actieweek wordt iedere dag op gang getrapt door een lokaal dj-talent. Via de website van Qmusic kan jong talent zich nog tot 7 maart aanmelden om deel te nemen aan de dj-battle om een plekje op de line-up te veroveren.

Nadien trakteren heel wat straffe artiesten het publiek op optredens.

Op maandag 25 maart kan je op het Zeeheldenplein in Oostende terecht voor optredens van: Michael Amani, Pommelien Thijs en Dimitri Wouters.

Dinsdag 26 maart trekt JEZ! naar de Vrijdagmarkt in Gent, waar de affiche gekleurd wordt door Arthur Lewis ft. Gerben Tuerlinckx, Aaron Blommaert en Omdat Het Kan & Average Rob.

De dag nadien, op woensdag 27 maart vindt het feestje plaats op de Grote Markt in Mechelen, met optredens van: Jamie-Lee Six & LOUIS XIV, Laura Tesoro en Henri PFR.

Op donderdag 28 maart is het Ladeuzeplein in Leuven de place to be. Daar bouwt JEZ! een feestje met: 5NAPBACK, Maksim en Dorothee Vegas & Like Maarten.

Op vrijdag 29 maart wordt De Grote JEZ!-Actieweek afgesloten op het Stadsplein in Genk. JEZ! Maakt het ingezamelde eindbedrag bekend, én trakteert het publiek op optredens van: Voltage, Regi en Mark with a K & MC Chucky.

De festivalsites zijn dagelijks toegankelijk vanaf 15.30 uur. Naast de optredens zal er op elke locatie ook live radio worden gemaakt door Qmusic en zal er coole animatie voorzien zijn.

JEZ! volop steunen tijdens De JEZ!-Actieweek

Uiteraard zijn er tijdens De JEZ!-Actieweek ook nog heel wat mogelijkheden om JEZ! - en zo ook de 200 jongerenorganisaties in Vlaanderen en Brussel - te steunen. Op iedere locatie kan je ter plekke nog een gift doen aan het JEZ!-fonds. Je kan ook terecht in de giftshops om JEZ!-merchandise aan te schaffen.

Praktische info

Iedereen is elke dag van De JEZ!-Actieweek welkom op het terrein vanaf 15.30 uur. En wat helemaal de max is: dit feest is helemaal gratis voor iedereen.

Op www.jezofficial.be is binnenkort alle praktische info beschikbaar met betrekking tot de bereikbaarheid van elke locatie, timings en andere nuttige weetjes om De Grote JEZ!-Actieweek optimaal te kunnen beleven. Daar kan iedereen uiteraard ook nu al terecht om een gift te doen, een actie op touw te zetten of merchandise te kopen ten voordele van JEZ!.

​Een gift doen om het JEZ!-fonds te steunen kan via www.jezofficial.be. Hier kan ook een actie geregistreerd worden om geld in te zamelen voor de geselecteerde projecten. Volg zeker ook de socials @jezoffical.be om meer te weten over JEZ!.