De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro

Sneller dan het licht! Na amper vier dagen luisteren wist Sofie uit Harelbeke de lach van JOE te ontmaskeren bij JOE-dj Carl Schmitz.

Die mysterieuze lach? Dat blijkt niemand minder dan Red Flames-icoon Tessa Wullaert. 'Nee, nee, nee?! Waauw!', klonk het vol ongeloof. Sofies scherpe gehoor levert haar een geldprijs van maar liefst 6.400 euro op. Het bedrag komt op een perfect moment: ze kreeg onlangs te maken met onverwachte autokosten én haar dochter verjaart dit weekend. Een extra cadeautje zit er dus zeker in.

De eerste lach is nog maar net geraden en er staat al een nieuw mysterie klaar. JOE-dj Carl Schmitz heeft daarnet een nieuwe lach gelost. Ook het tweede raadsel start met een pot van 1000 euro. Na elke fout poging komt daar 100 euro bij. En ook in het weekend blijft de spanning hoog: op zaterdag en zondag maken luisteraars tussen 15u en 18u kans op een JOE'ker! Wie een JOE’ker wint, mag de week nadien meespelen op een moment naar keuze.