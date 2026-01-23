De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro

Actrice uit 'De Kotmadam' overleden
vrijdag 23 januari 2026
Foto: JOE - © DPG Media 2025

Sneller dan het licht! Na amper vier dagen luisteren wist Sofie uit Harelbeke de lach van JOE te ontmaskeren bij JOE-dj Carl Schmitz.

Die mysterieuze lach? Dat blijkt niemand minder dan Red Flames-icoon Tessa Wullaert. 'Nee, nee, nee?! Waauw!', klonk het vol ongeloof. Sofies scherpe gehoor levert haar een geldprijs van maar liefst 6.400 euro op. Het bedrag komt op een perfect moment: ze kreeg onlangs te maken met onverwachte autokosten én haar dochter verjaart dit weekend. Een extra cadeautje zit er dus zeker in.



De eerste lach is nog maar net geraden en er staat al een nieuw mysterie klaar. JOE-dj Carl Schmitz heeft daarnet een nieuwe lach gelost. Ook het tweede raadsel start met een pot van 1000 euro. Na elke fout poging komt daar 100 euro bij. En ook in het weekend blijft de spanning hoog: op zaterdag en zondag maken luisteraars tussen 15u en 18u kans op een JOE'ker! Wie een JOE’ker wint, mag de week nadien meespelen op een moment naar keuze.


logo vtm3 logo

Vier bevriende koppels gaan samen op vakantie naar een tropisch eiland. Terwijl Jason en Cynthia aan hun huwelijk werken, wil de rest zonnen en feesten. Maar wanneer blijkt dat de groepstherapie verplicht is, komen er ook bij de andere koppels steeds meer relatieproblemen aan het licht.

'Couples Retreat', film uit 2009 met oa. Vince Vaughn en Jason Bateman, om 22.25 uur op VTM 3.

NU en STRAKS op tv

  • 20:45
    Het Hoge Noorden
    00:45
    Journaallus
  • 20:35
    De Afspraak op vrijdag
    00:20
    A Very Royal Scandal
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    I Can See Your Voice
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Hitman's Wife's Bodyguard
  • 20:35
    The Flintstones
    03:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Naked Gun 33 1/3: The Final Insult
    07:00
    Willy
  • 20:35
    13 Geboden
    00:50
    Geen uitzending
  • 21:00
    Zorro
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:40
    Operation Fortune: Ruse de guerre
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Found
    01:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    The Terminator
    06:40
    Seal Team
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    06:25
    Embarrassing Bodies
  • 20:30
    The Real Unforgotten
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:22
    Trends Talk
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:23
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:25
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    04:35
    Chris Cooks Cymru
  • 21:00
    Harry Wild
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 20:35
    NCIS
    06:40
    Storage Wars
  • 20:35
    Ik vertrek XL
    07:01
    The Connection
  • 21:10
    Café Kockelmann
    03:45
    Nieuwsuur
  • 21:10
    Sluipschutters
    06:55
    Ziggy en de Zootram