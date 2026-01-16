'De Lach van JOE' is terug!

Vanaf maandag 19 januari is 'De Lach van JOE' terug. Luisteraars worden uitgedaagd om te raden welke bekende Vlaming schuilgaat achter de mysterieuze lach en maken daarbij kans op een steeds verder oplopende prijzenpot.

Op weekdagen klinkt elk uur een oproep om mee te spelen. Wie zich op dat moment aanmeldt via de JOE-app, kan willekeurig geselecteerd worden om live in de uitzending een gok te wagen. Raad je de lach correct, dan win je meteen het volledige bedrag uit de prijzenpot. Zit je ernaast, dan wordt je antwoord toegevoegd aan de lijst met foute antwoorden en stijgt de pot met 100 euro voor de volgende deelnemer. Hoe langer niemand de lach herkent, hoe hoger de pot oploopt.



Om het extra spannend te maken, is er elke dag één speciaal moment waarop de prijzenpot met maar liefst 10.000 euro wordt verhoogd. Ook in het weekend loopt 'De Lach van JOE' door, met extra kansen en prijzen voor luisteraars. Eén ding is alvast zeker: de mysterieuze lach is niet van een JOE-dj. Wie er wél achter zit, blijft het grote raadsel voor heel Vlaanderen.