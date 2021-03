'De Kemping': Tijs Vanneste start met negen jongeren in hartje Kempen een camping op

Vanaf donderdag 15 april start creatieve duizendpoot en jongerenbegeleider Tijs Vanneste samen met negen jongeren een camping op in hartje Kempen in het nieuwe Eén-programma 'De Kemping'.

Elk van deze jongeren heeft een persoonlijke reden om mee te doen: ze raken om diverse redenen moeilijk aan werk, en grijpen de kans aan om samen te werken aan dit unieke project. Tijs, die tien jaar lang les gaf in het buitengewoon onderwijs, coacht hen en reikt hen de broodnodige bagage en werkervaring aan om zich later op de arbeidsmarkt te kunnen smijten.

Zeven weken vol uitdagingen en samenwerken

Juli 2020, ergens in De Kempen. Negen jongeren stappen een weide op. Zij gaan hier de komende twee maanden een camping bouwen en uitbaten. Het gaat om jongeren die moeilijk aan werk raken of dat werk moeilijk kunnen behouden. De oorzaken en persoonlijke verhalen zijn divers: schooluitval, gedragsstoornis, medische beperking, verslavingsproblematiek, migratie-achtergrond, armoede of bijzondere jeugdzorg.

Deze jongeren trotseren zeven zomerweken lang hittegolven, stortbuien en COVID-19. Ze bouwen campingplaatsen, poetsen dagelijks douches en toiletten, organiseren bingo- en pétanquewedstrijden, moeten honderden kampeerders tevreden stellen. En ze moeten vooral leren om met elkaar samen te werken en individuele verantwoordelijkheid op te nemen.

Het tv-programma 'De Kemping' brengt het verloop van de opbouw en het uitbaten van de camping in beeld, inclusief de talrijke activiteiten voor de bezoekers. Trajectbegeleider van dienst is tatoeëerder en muzikale duizendpoot Tijs Vanneste, ook bekend via zijn muzikale alter ego Van Echelpoel. Tijs gaf tien jaar les aan een school voor buitengewoon onderwijs en werkte als muziektherapeut met delinquenten. Hij is de ideale gids om deze negen jongeren tijdens de opnames van 'De Kemping' te coachen, en om hen de broodnodige bagage en werkervaring aan te reiken om zich weerbaar op de arbeidsmarkt aan te bieden.

'De Kemping': meer dan een televisieprogramma

Het idee van 'De Kemping' is vertrokken vanuit een vzw - opgericht door productiehuis De chinezen - die langdurig werkzoekende jongeren wil activeren of een doorstart geven. Voor de zoektocht naar jongeren die zich vaak in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, heeft de vzw zich laten begeleiden door organisaties en professionals uit de (sociale) sector: VDAB, OCMW, JAC, CAW, LOI, vakbonden, straathoekwerkers. Tijdens het project werkten de jongeren intensief samen en werd het werk in overleg verdeeld: receptie, barverantwoordelijke, animator, verantwoordelijke voor infrastructuur, sponsoring of veiligheid. Met de bedoeling om constructief samen te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en vooral werkervaring op te bouwen.

Voor de camping uit het tv-programma 'De Kemping' heeft de vzw de negen jongeren ook effectief te werk gesteld: zij kregen een arbeidscontract van twee maanden aangeboden en er werd dus ook een loon uitbetaald. Productiehuis De chinezen maakte van dit sociaal project de zevendelige documentairereeks 'De Kemping' voor Eén. Via interactie tussen, gesprekken met en portretten van de jongeren maken we kennis met hun levenswereld, hun ideeën en hun al dan niet uitgesproken meningen, en wordt er ook gefocust op hun talenten. Het is de bedoeling om vzw De Kemping een permanent karakter te geven, met de intentie om in de toekomst activiteiten te blijven ontplooien, en verder in te zetten op de activering van langdurig werkzoekende jongeren.

De negen jongeren

Chelsey (19) (Rijkevorsel, Antwerpen)

Chelsey had een moeilijke jeugd. Haar vader worstelde met een drankprobleem waardoor ze vaak op zichzelf aangewezen was. Uiteindelijk belandde ze op straat en maakte ze haar opleiding niet af. Chelsey woont sinds een jaar alleen op een appartement, samen met haar honden en katten. Ze krijgt een leefloon en wil qua werk eender wat doen.

Hakim (29) (Mol, Antwerpen)

Hakim is geboren in Afghanistan. Op zijn zevende verhuisde hij met zijn familie naar Iran. Later vluchtte hij naar België omwille van discriminatie tegenover Afghanen. Hakim woont nu vijf jaar in Mol. Hij is schilder van opleiding, werkte in een fabriek en in de bouw. Breakdancen is zijn uiting van vrijheid, wat in Iran niet vanzelfsprekend was.

Jelle (32) (Dessel, Antwerpen)

Jelle liep school aan een BUSO-afdeling in Kasterlee, waar hij les kreeg van Tijs. Hij had leer- en concentratieproblemen. Jelle leerde foute vrienden kennen en heeft een tijdlang naar eigen zeggen 'het varken uitgehangen'. Jelle heeft vooral in de bouw gewerkt, altijd met interimcontracten. Hij woonde tot zijn 31e bij zijn ouders, maar sinds een jaar woont hij alleen. Om die reden is Jelle gaan aankloppen bij het OCMW en heeft hij budgetbeheer aangevraagd.

Jordy (24) (Geel, Antwerpen en Leuven, Vlaams-Brabant)

Jordy heeft een moeilijke opvoedingssituatie gekend. Hij komt uit een depressie en had last van paniekaanvallen. Jordy is uit vrije keuze dakloos en woont in een tent. Hierdoor voelt hij zich vrij en voelt hij zich beter. Hij noemt zichzelf 'dakloos ondernemer' en gaat bij mensen thuis klusjes opknappen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan kan hij ook zijn smartphone opladen - belangrijk om zijn activiteiten kenbaar te maken via sociale media, zijn voornaamste contact met de buitenwereld.

Louka (23) (Mol, Antwerpen)

Louka stamt uit een gemengd huwelijk. Zijn Egyptische vader had grote problemen met de seksuele geaardheid van zijn zoon. Omdat zijn vader vrij jong gestorven is, zit Louka met veel onverwerkte gevoelens en met een verslavingsproblematiek. Louka wil vooruit in het leven, vindt dat hij lang genoeg stilgezeten heeft, maar de vraag is of hij voldoende klaar is om terug te gaan werken.

Sophie (28) (Arendonk, Antwerpen)

Sophie kampt van jongs af aan met depressies, en door haar moeilijke jeugd heeft ze niet verder kunnen studeren. Bovendien kan Sophie niet langer dan een uur rechtstaan omwille van een kwetsuur die niet goed genezen is.

Mansour (22) (Mol, Antwerpen)

Mansour is afkomstig uit Senegal. Hij woont al zes jaar in België. Mansour kwam hier aan als niet-begeleide minderjarige asielzoeker. Hij volgde deeltijds onderwijs maar heeft geen diploma. Hij solliciteert veel maar krijgt bijna nooit antwoord. Mansour is heel gelovig, bokst en worstelt graag - worstelen is de nationale sport in Senegal - en hij is een echte reggaeliefhebber.

Misha (22) (As, Limburg)

Misha is al anderhalf jaar wanhopig op zoek naar werk. Ze solliciteert veel, maar krijgt zelden antwoord. Misha kan moeilijk overweg met stress en tijdsdruk, wat ongetwijfeld te maken heeft met haar autismespectrumstoornis. Ze heeft kunstschool gedaan en wil graag creatief bezig zijn. Misha krijgt een werkloosheidsuitkering en woont bij haar oma. Ze wil alleen gaan wonen, maar dan moet ze eerst werk hebben.

Rik (27) (Balen, Antwerpen)

Rik woont bij zijn grootmoeder, in ruil betaalt hij wat huur van zijn leefloon en doet hij boodschappen. Hij begon twee keren aan een opleiding, eerst als leerkracht en daarna als informaticus, maar hij haakte beide keren af. Rik heeft dus geen diploma, ook geen rijbewijs, en hij zoekt al 2,5 jaar werk. Hij doet wel wat vrijwilligerswerk en geeft computerles aan bejaarde digibeten.

De coach

Tijs Vanneste staat niet alleen bekend als een van de beste tatoeëerders van het land, hij is ook een muzikale duizendpoot die zich bezighoudt met erg diverse muziekstijlen. Hij is wellicht het meest bekend via zijn muzikale alterego Van Echelpoel en de hit Ziet em duun. In 2017 nam hij deel aan 'De Slimste Mens', en vorig jaar leerde Vlaanderen hem nog beter kennen dankzij het Eén-programma 'De Columbus'. Door zijn ervaring in het buitengewoon onderwijs is Tijs de ideale coach in De Kemping: hij gaf tien jaar lang les aan De Mast (momenteel 3master), een school voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee, en gaf heel wat jaren muziektherapie aan delinquenten in de gevangenis van Merksplas.

Tijs wordt op De Kemping bijgestaan door Alexander (Lex) Feyen. Hij is de rechterhand van Tijs (die alleen maar twee linkerhanden heeft). Lex is niet alleen een oude vriend van Tijs, hij is ook aannemer van renovatiewerken en dus de ideale werfleider van en voor 'De Kemping'.

De locatie

Kampeerders konden vorige zomer hun tent opslaan in Geel, op een grote weide van vier hectare. Gelegen op de kruising met Mol, Dessel en Retie, en vlak naast het Kanaal Bocholt-Herentals.

Hier is 't goed

Er is nog meer goed nieuws: bij het tv-programma 'De Kemping' hoort ook muziek. Gemaakt door Tijs Vanneste, geproducet door Paul Van Bruystegem (Triggerfinger) en ingespeeld door tal van bevriende topmuzikanten. Het gaat om twaalf nummers vol rootsy Kempense blues, geïnspireerd door de verhalen van de negen jongeren. De release van het album Hier is ’t goed is voorzien op donderdag 15 april.

'De Kemping', vanaf 15 april elke donderdag om 20.40 uur op Eén.