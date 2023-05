De geur van Teen Spirit of de Rhythm of a Dancer? Het 90s Weekend XL bij Nostalgie!

Ook voor de beste muziek uit de kleurrijke 90s moet je bij Nostalgie zijn! Ben je een Backstreet Boy of meer een Robbie? Een Britney of eerder een Sporty Spice? Iedereen is welkom om te genieten van een extra lang weekend boordevol hits en verhalen uit de 90s. En maandag 22 mei knalt Nostalgie uit je radio met de '90s Top 99'!

Wat hebben Pat Krimson, Loredana, Aster Nzeyimana, Bart Peeters, Daphne Paelinck uit Thuis en de Nostalgie DJ’s 'in common'?​

Is het de geur van Teen Spirit? Hun Rhythm as a Dancer? Of vertellen ze gewoon tijdens het Nostalgie 90s Weekend XL waarom de muziek uit de 90s ook heel 2023 is? Van donderdag 18 t.e.m. maandag 22 mei gaat Nostalgie in elk geval helemaal into the 90s! Tussen alle hits en verhalen door kan je nog stemmen voor de '90s Top 99'. Daarmee breien we op maandag 22 mei een superstaartje aan het verlengde Hemelvaartweekend.

Nostalgie Station Manager, Jo Nachtergaele: 'Nostalgie was en is nog steeds dé zender van de 80s en dat is zeer terecht. Maar het aantal luisteraars dat zijn of haar muzikale fundamenten legde in de jaren 90 groeit spectaculair. Dat is ook waarom je in onze playlists steeds meer tijdloze nummers uit de 90s hoort en we in de het zonnige Hemelvaartweekend maar al te graag onze spotlights op de 90s richten.'

Naast de zeer herkenbare hits en straffe verhalen van luisteraars en BV’s herontdek je Unplugged-tracks en hoor je 90s mixen van Mixmaster Gascar. Onze populaire 60 seconden quiz wordt voor de gelegenheid een 90 (ninety) seconden quiz! Wannabe an Angel? Laat die 90s maar komen!