De Camper van Sven & Anke is vertrokken

maandag 2 maart 2026
Foto: JOE - © DPG Media 2025

De camper van Sven & Anke is officieel vertrokken! Met frisse moed trekken de JOE-dj's weer door het hele land, op zoek naar een luisteraar die erin slaagt om zeven opdrachten na elkaar tot een goed einde te brengen en zo de camper wint.

In Liedekerke slaagde de eerste kandidaat, Liesa, er niet in om, speciaal voor de verjaardag van Toby Alderweireld, binnen de 60 minuten zevenendertig 37-jarigen voor de camper te verzamelen. Intussen komen Sven & Anke met hun camper toe in Lokeren, waar kandidaat Veerle zodadelijk haar eerste opdracht krijgt. Kan zij wél een sterke start neerzetten of wordt het ook een vroege struikelpartij?



Het avontuur is de hele dag live te volgen bij JOE, via de JOE-app of via joe.be.


Persbericht JOE
https://joe.be/
