De Camper van Sven & Anke is vertrokken

De camper van Sven & Anke is officieel vertrokken! Met frisse moed trekken de JOE-dj's weer door het hele land, op zoek naar een luisteraar die erin slaagt om zeven opdrachten na elkaar tot een goed einde te brengen en zo de camper wint.

In Liedekerke slaagde de eerste kandidaat, Liesa, er niet in om, speciaal voor de verjaardag van Toby Alderweireld, binnen de 60 minuten zevenendertig 37-jarigen voor de camper te verzamelen. Intussen komen Sven & Anke met hun camper toe in Lokeren, waar kandidaat Veerle zodadelijk haar eerste opdracht krijgt. Kan zij wél een sterke start neerzetten of wordt het ook een vroege struikelpartij?

