De Camper van Sven & Anke is vertrokken
De camper van Sven & Anke is officieel vertrokken! Met frisse moed trekken de JOE-dj's weer door het hele land, op zoek naar een luisteraar die erin slaagt om zeven opdrachten na elkaar tot een goed einde te brengen en zo de camper wint.
In Liedekerke slaagde de eerste kandidaat, Liesa, er niet in om, speciaal voor de verjaardag van Toby Alderweireld, binnen de 60 minuten zevenendertig 37-jarigen voor de camper te verzamelen. Intussen komen Sven & Anke met hun camper toe in Lokeren, waar kandidaat Veerle zodadelijk haar eerste opdracht krijgt. Kan zij wél een sterke start neerzetten of wordt het ook een vroege struikelpartij?
Het avontuur is de hele dag live te volgen bij JOE, via de JOE-app of via joe.be.
https://joe.be/
Acht koppels strijden om een gratis droomhuis. Geblinddoekt ontdekken ze hun potentiële nieuwe thuis. De sloophamers vliegen er al snel in het rond, want de kandidaten gaan meteen aan de slag. Intussen is de jury ook benieuwd naar hun eerste ontwerpen.
'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.