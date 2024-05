De beste Songfestivalnummers uit de 60's, 70's en 80's bij Nostalgie Plus

De hele week kan je bij Nostalgie Plus genieten van extra veel Songfestivalnummers. Weliswaar geen recente nummers. Nostalgie Plus maakt graag ruimte om nog eens terug te blikken op de beste Songfestivalmomenten uit de 60's, 70's en 80's.

Om af te sluiten is er zaterdag de 'Nostalgie Plus Songfestival Top 30'.

Nostalgie Plus-dj Johan Henneman: 'Ben jij een 'Soldier Of Love' of eerder een 'Poupée De Cire, Poupée De Son'? Wil je 'Congratulations' geven aan Cliff Richard of ga je eerder 'Another Year' met Johnny Logan in zee? En Sandra Kim dan? Of toch maar Abba dat exact 50 jaar geleden won met 'Waterloo'…we lezen en horen graag je suggesties.'

Luisteraars kunnen tot vrijdagavond stemmen en suggesties doen op www.nostalgie.plus. ​ De 'Songfestival Top 30' is er zaterdag 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur.