De 41 uur van Studio Brussel: feest mee met de beste live concerten, dj-sets en comedy

Na het succes van het feest voor 40 jaar Studio Brussel, keert het feestweekend dit jaar terug. De 41 uur van Studio Brussel wordt opnieuw n groot marathon-event met livemuziek, comedy en 41 uur live radio, naar aanleiding van de 41ste verjaardag van de radiozender.

41 uur feest voor 41 jaar Studio Brussel

Vrijdag 26 april en zaterdag 27 april palmt Studio Brussel 41 uur lang De Vooruit in Gent in met een straffe line-up. Dat zijn twee concert- en feestdagen met voor elke luisteraar wat wils. Van muziek uit De Jaren Nul tot zware gitaren, drum-‘n-bass en zelfs stand-up comedy.

Het concertweekend gaat van start op vrijdag 26 april met een throwback naar De Jaren Nul. Jaren nul-revelaties Zornik en Krezip treden dan aan. Concertgangers zullen ongetwijfeld ook de nostalgische dj-set van Sam De Bruyn kunnen smaken. ’s Avonds maken ze plaats voor de elektronische beats van Goose, Helena Lauwaert en UNTZ-presentatoren Jeroen Delodder en Amber Broos, die deze zomer op niet minder dan de Main Stage van Tomorrowland draait.

Een dag later is het aan de vroege vogels voor een ochtendconcert met Sylvie Kreusch. Xander De Rycke en zijn comedy-vrienden Jade Mintjens, Bert Schrijvers en Jens Dendoncker laten De Vooruit bulderen van het lachen op zaterdagmiddag. 's Avonds zijn dan weer de zware gitaren aan het woord. Daar zorgen de hogepriesters van de Belgische metal Amenra voor, net als Slow Crush en Crouch. Het weekend afsluiten doen we met een stevige portie drum-'n-bass. Wie beter om daarvoor te zorgen dan Netsky? Nadien volgt een knallende nacht met ook beats van USED, Andromedik, Murdock en Synoxis.

De ticketverkoop gaat van start vanaf maandag 5 februari om 10.00u via Studio Brussel.

Line-up

Zornik

Geen enkele Belgische band stond hoger in De top 100 van De Jaren Nul dan Zornik. Ze wonnen dertien TMF Awards in de tijd dat die nog bestonden, nu laten ze gewoon op het podium zien hoe goed ze nog altijd zijn. Van ‘Scared of Yourself’ tot ‘Hey Girl’: Koen Buyse is dan wel zijn bles kwijt, zijn nummers zijn er niet minder iconisch op geworden.

Krezip

Weet jij nog waar je was toen ‘I Would Stay’ uitkwam? Dan is Krezip niet te missen, toch? De Nederlandse band rond Jacqueline Govaert is sinds 2019 terug van weggeweest en speelde vorig jaar in De Roma nog een gesmaakte show met hun nieuwe plaat ‘Any Day Now’.

Sam De Bruyn

Is als tiener in een ketel vol goede muziek gevallen, en daar zit hij nog altijd goed. Voor iedereen die evenveel van De Jaren Nul houdt als hij, komt hij 'out of his cage, doing just fine' voor een nostalgische dj-set. Van Papa Roach tot dikke electroclash, van Air Traffic tot Wheatus: het zit allemaal in zijn 'teenage dirtbag'.

Goose DJ-set

Weinig Belgen weten beter wat het land doet dansen als de makers van ‘British Mode’, ‘Can’t Stop Me Now’ en ‘Synrise’. Voor een keertje doet het kwartet uit Kortrijk het niet live, maar achter de draaitafels: dat is nog altijd om helemaal oe-oe-oe-oeeeeeh van te worden.

Amber Broos

Zoek het woord ‘doorbraak’ op in het woordenboek en je ziet een foto van een breed lachende Amber Broos. De Leuvense staat deze zomer weer op de main stage van Tomorrowland, blijft je de beste dance presenteren in Untz en als je twee minuten niet oplet, heeft ze de Waagnatie weer uitverkocht. Amber booms!

Jeroen Delodder

Jeroen Delodder weet alles over techno, house en disco, maar op de vloer is de vibe belangrijker dan het genre. Zijn sets noemt hij we-time, zelfs van vrijdagen maakt hij Disco Donderdagen en als het aan hem ligt, wordt de eerste nacht van deze 41 uur meteen de langste.

Helena Lauwaert

Lekker doorpakken met house, techno en trance, met af en toe een verrassing: dat is wat de Gentse Helena Lauwaert nu al even doet in haar sets. 2023 was het jaar van de doorbraak, met een passage in Club Vaag en gesmaakte sets op Rampage en in de Boiler Room van Pukkelpop. Alles wijst erop dat haar carrière ook in 2024 het verschroeiende tempo van haar sets zal benaderen.

Sylvie Kreusch

Sylvie Kreusch vertelt in interviews dat ze een ochtendmens is en heeft een stem zo zoet als de confituur op je croissant. Niemand is dan ook beter geschikt om ​ je bonkende kater te komen strelen met een uniek ochtendconcert. Een perfecte start van de dag, de ‘walk walk’ met de hond kan daarna nog.

Xander De Rycke & Friends

De sidekick van Eva De Roo heeft zelf ook vrienden, en vier daarvan neemt hij mee naar onze 41 uur. Alle vier zijn ze in topvorm. Bert Schrijvers geniet nog na van zijn zege in Humo’s Comedy Cup en zowel Jade Mintjens als Jens Dendoncker laten de cultuurhuizen dezer dagen vollopen met hun voorstellingen. En dan is er natuurlijk nog Xander - Lotto Arena - De Rycke, benieuwd of hij nog iets over ons te vertellen heeft. Nona, ga alvast maar terug naar uw bureau.

Amenra

Begonnen in de underground, vandaag de hogepriesters van de Belgische metal: Amenra heeft het altijd op hun eigen manier gedaan en dat zullen ze blijven doen. Zeg nooit zomaar optreden tegen hun optredens, de band achter ‘A Solitary Reign’ en ‘.Razoreater.’ brengt rituelen vol symboliek en diepdonkere metal die nog lang aan de ribben blijven plakken.

Slow Crush

Van Canada tot Colombia vallen shoegazers voor Slow Crush, ofwel Belgiës meest onderschatte gitaarband. Zo vaak spelen ze niet in eigen land, dus de 41 uur is een bijzondere kans om te ervaren waar Slow Crush voor staat: dromerig en emotioneel, maar soms ook furieus gitaargeweld dat je hart en ziel traag vermorzelt.

Crouch

‘Heavy music’, meer woorden maakt Crouch aan zichzelf niet vuil. Maar weet dat de groep voor tweederde uit leden van Wiegedood bestaat en dat ze vorig jaar als pas opgerichte band meteen op tournee mochten met Russian Circles. Check als voorproefje ‘Domesticate The Weak’, een politiek nummer over dakloosheid.

Netsky

Wat valt er nog te zeggen over deze grote meneer? Dat hij al bijna vijftien jaar aan de top van zijn genre staat en dat hij vaker in Amerika dan in eigen land zit tegenwoordig, dat heb je met talent. Voor het Belgische drum-’n-bass-feestje op de 41 uur van Studio Brussel komt hij graag nog eens af. Moving with you? Met plezier!

Used

Twee jaar geleden sloot hij Rampage af en DJ Fresh liet hem zijn klassieker ‘Gold Dust’ onder handen nemen: Used is dus graag gezien in de scene. Zeker omdat hij uitblinkt in zijn eigen tracks, van het gevoelige ‘You Say’ tot festivalanthem ‘Mistakes’. En o ja, niet schrikken als Acid tijdens zijn set op het podium springt.

Andromedik

In de eerste weken van dit jaar mocht Andromedik twee dingen aankondigen: een tour door Australië en Nieuw-Zeeland, en zijn eigen podium op Tomorrowland. Wie daarmee nog niet overtuigd is dat deze jongen heel snel groot aan het worden is, moet hem dringend checken op een festival of luisteren naar z’n remix voor Lost Frequencies.

Synoxis

Voor de jonge Belgische Synoxis was 2023 een jaar om te onthouden. Ze speelde op Full Circle, brak Rampage Open Air af en maakte haar debuut in de Gentse nachttempel Kompass. Haar sterkte is dat ze alles kan: een snuifliquid om op gang te komen, dan steeds meer energie brengen en eindigen met euforische neurofunk tot je dansbenen er nauwelijks nog aan hangen.

Murdock

The man, the myth, the Murdock: is een Belgisch drum-‘n-bassfeestje compleet zonder hem? De drijvende kracht achter Rampage, de wereldwijde hoogmis van het genre, laat op zijn laatste plaat ‘X-Ray’ nog eens aan de hele scene zien hoe je catchy bent en tegelijk de vloer laat daveren.

De 41 uur van Studio Brussel: op vrijdag 26 en zaterdag 27 april bij VIERNULVIER in De Vooruit in Gent. In samenwerking met VIERNULVIER en Democrazy. Tickets en info via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.