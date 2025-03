Dankzij Q-dj's die het verboden woord 'altijd' uitspreken vliegt het geld rond in Antwerpen-Centraal

Wie vandaag het station van Antwerpen-Centraal bezoekt, moet waarschijnlijk twee keer met de ogen knippen. Radiozender Qmusic laat er geld in het rond vliegen. En dit dankzij… Q-dj's die het woord 'altijd' uitspreken.

Sinds maandag 17 maart speelt Qmusic namelijk ‘Het Verboden Woord’ en verbiedt de zender haar Q-dj’s om het verboden woord ‘altijd’ uit te spreken op de radio. Doen ze dat toch, dan kunnen Q-luisteraar 500 euro winnen door op een knop in de Q-app te drukken. Maar vandaag, woensdag 19 maart, gaat Qmusic nog een stapje verder en kunnen luisteraars twee keer winnen wanneer een Q-dj in de fout gaat. Telkens wanneer een Q-dj het verboden woord op de radio laat klinken, gooit een groot billboard in het station van Antwerpen-Centraal bankbiljetten van 500 euro de lucht in. Eén van die namaak-bankbiljetten is 500 euro waard. Wie dat bankbiljet vindt, die wint 500 euro. En dat zorgt voor bijzondere taferelen in het station van Antwerpen-Centraal…

Nog tot 19.00 uur vliegt in het station van Antwerpen-Centraal geld in de lucht wanneer een Q-dj het woord ‘altijd’ op de radio zegt. De Q-dj’s spelen ‘Het Verboden Woord’ sinds maandag 17 maart, op vrijdag 21 maart om 19u00 heft Qmusic het verbod op het woord ‘altijd’ op. Tot dan kunnen Q-luisteraars op een knop in de Q-app drukken wanneer een Q-dj het verboden woord uitspreekt en zo 500 euro shopping budget winnen. Tot nu toe werd het verboden woord dertig keer gezegd. Q-dj’s, Dorothee Dauwe, Jolien Roets, Vincent Vangeel, Emma Salden, Jolien en Liam Van Haverbeke spraken het woord ieder al vier keer uit en prijken bovenaan in de Wall Of Shame. De competitie onder de Q-dj’s laait hoog op. Met allerlei venijnige pranks en valstrikken verleiden ze elkaar om het verboden woord te zeggen. Als dat maar goed komt…