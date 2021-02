Dan is 'Liefde voor Muziek' terug met bubbel vol unieke songs

Het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' belooft er één te worden als geen ander. Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded kruipen vanaf 15 februari elke maandag om 20.40 uur in een muzikale bubbel waarin ze hun stempel drukken op elkaars nummers.

Het vorige seizoen van 'Liefde voor Muziek' was het beste ooit met gemiddeld meer dan een miljoen kijkers en 38,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

'Liefde voor Muziek' zet dit keer helemaal in op lokale stemmen met een volledig Belgische cast. En ook voor de locatie werd gezocht in eigen land. Dit seizoen is Westende (Middelkerke) de gastgemeente voor 'Liefde voor Muziek'. De artiesten laten zich meevoeren door elkaars repertoire aan de charmante Belgische kust van Westende en trekken zich een week lang terug in een cocon aan de branding: het iconische gebouw 'De Rotonde'. De 'Oude Elektriciteitscentrale Bombardier' in Brugge werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een opnamestudio waar de artiesten elke week de mooiste liedjes van en voor elkaar zingen.

Muziekicoon Willy Sommers laat als eerste de covers van de andere artiesten 'in zijn hart'

Ambiance verzekerd tijdens de eerste aflevering op maandag 15 februari om 20.40 uur bij VTM. Dan wordt Willy Sommers, de koning van het Vlaamse lied, bezongen door de andere artiesten. Willy bestormde de Vlaamse hitlijsten vanaf de jaren zeventig, heeft al een indrukwekkende carrière bewandeld en staat binnenkort 50 jaar op de planken. Ondertussen worden zijn hits luidkeels meegezongen door jong en oud. Dat werd onder andere duidelijk tijdens zijn fel gesmaakte optreden op Pukkelpop in 2018, waar Willy onthaald werd als een held. Zijn palmares bestaat dan ook uit maar liefst 500 nummers.

Willy is naast een muzikaal icoon ook een bron van indrukwekkende anekdotes. En die deelt hij maar al te graag met de andere artiesten. Hun verbazing is groot wanneer hij vertelt dat hij ooit werd neergestoken door een jaloerse fan: 'Ik was tijdens een optreden aan het zingen en vooraan zat een koppeltje aan een tafel. Het meisje was heel erg aan het meezingen en haar lief was eigenlijk boos omdat ze zo goed meedeed. Op een bepaald moment sprong die plots recht en heeft hij een glas stuk geslagen. Hij is vervolgens op het podium gesprongen en heeft dat in mijn rug gestoken', vertelt Willy. 'Drie dagen erna is die jongen komen bellen bij mijn ouders thuis om zich te verontschuldigen.'

Emma Bale, de jongste van de hoop, had graag de jeugdige Willy ontmoet. Bij het zien van zijn jeugdfoto’s wordt dat gevoel alleen nog maar aangescherpt: 'Willy was vroeger écht een rockster! Als ik in die tijd 18 was geweest, dan was ik smoorverliefd geweest op hem. Ik denk dat wij een goed koppel zouden zijn geweest!', lacht Emma.

Nadat Willy de andere artiesten volledig heeft ondergedompeld in zijn wereld, is het tijd voor muziek. Wat maken de anderen van de nummers van Willy? Kiezen ze voor een monsterhit of een verborgen parel? Eén ding is zeker: met de nummers van Willy zijn meezingers nooit ver uit de buurt.

