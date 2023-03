Coming up... de 'TOP 3000' van Nostalgie!

Onder de noemer 'Songs die je niet onberoerd laten' kon iedereen sinds 3 maart bij Nostalgie 3 songs indienen met een bijzonder verhaal. Op basis van al die nummers en bijhorende emoties start Marcia Bwarody nu vrijdag om 10.00 uur de 'TOP 3000'.

Niet alleen de langste lijst in het Vlaamse radioland, maar meteen ook de mooiste staalkaart van topmuziek met een link naar persoonlijke verhalen van luisteraars. 15 dagen lang kan je van 6.00 uur ‘s ochtends tot middernacht genieten van de 'TOP 3000'. Vrijdag 31 maart rond 18.00 uur weten we wie op één staat in deze nieuwe lijst.

Luk Alloo doorkruiste de afgelopen dagen het hele land voor Nostalgie om bij bekende luisteraars hun songs én verhalen te sprokkelen. Dat leverde best wel wat verrassende keuzes op. Zo kon je van Herman Brusselmans niet alleen horen waarom zijn zoontje de naam Roman kreeg, maar ook waarom hij zo weg is van ‘(Forever) Live and Die’ van OMD. Wat Cathérine Moerkerke heeft met ‘Joe Le Taxi’ van Vanessa Paradis. Op welke song Filip Peeters zijn An Miller ten huwelijk vroeg en hoe Shania Twain een extra snaar raakte bij de piepjonge Kato van The Starlings. Alle songs en verhalen die Luk Alloo verzamelde kan je bekijken en beluisteren op nostalgie.be.

Na de ochtendshow vrijdag (met Ben Segers als centrale gast) geeft Marcia van 9.00 tot 10.00 uur al een sneak preview van de bovenste 30. Die staan namelijk nog niet op hun finale plaats. Tot en met donderdag 30 maart kan je jouw ultieme favoriet uit die 30 nog een extra push geven via nostalgie.be of de app.

Jo Nachtergaele, Station Manager: 'Onze luisteraars kunnen tijdens de 'TOP 3000' de volgorde van de 30 ereplaatsen nog beïnvloeden. Deze 'TOP 3000' is een heel nieuw verhaal… de soundtrack van zovele persoonlijke verhalen die we binnenkregen van onze luisteraars. En van alle bloedmooie nummers die daarbij horen. Wie weet horen daar wel andere podiumplaatsen bij dan de usual suspects. Wie de 'TOP 3000' ook moge aanvoeren, ik kijk in elk geval heel erg uit naar de komende 15 topdagen, boordevol overdonderend goede muziek.'