'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
Op liefde staat geen leeftijd: nieuw seizoen van 'Hotel Romantiek'
JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro

Coldplay breekt de traditie: Viva La Vida op nummer 1 in de Nostalgie Top 3000

vrijdag 19 december 2025
Foto: © Nostalgie 2025

Met Viva La Vida doorbreekt de Britse band een decennialange traditie waarbij klassiekers als Bohemian Rhapsody (Queen) of Summer Of '69 (Bryan Adams) steevast de lijst aanvoerden.

Het is de eerste keer dat het niet een nummer uit de vorige eeuw is dat op de eerste plaats staat. De overwinning kwam er na een uitzonderlijk spannende strijd. De Nostalgie-luisteraars konden tot op het allerlaatste moment beslissen hoe de Top 20 van de Top 3000 er zou uitzien. Ze maakten het tot het allerlaatste moment spannend waarbij Coldplay en Queen nek aan nek lagen. 


In totaal werden bijna 100.000 stemmen uitgebracht, een recordaantal dat de kracht en relevantie van de Nostalgie-community onderstreept. Opvallend: veel luisteraars gaven aan dat het recente kisscam-moment rond Coldplay en de verzuring van de maatschappij voor hen de doorslag gaf om hun stem aan Viva La Vida te geven. Het bewijs van hoe popcultuur, emotie en nostalgie vandaag samenkomen. 

Michael Jackson hofleverancier ​ 
Hoewel Coldplay met de hoofdprijs gaat lopen, was Michael Jackson de absolute hofleverancier in de lijst, met maar liefst 33 noteringen (inclusief samenwerkingen) in de Nostalgie Top 3000. Zijn blijvende impact op meerdere generaties blijft onmiskenbaar en bevestigt zijn status als tijdloos icoon. 

Madonna volgt met 29 songs in de lijst, ABBA 27, Queen 26 en Clouseau in totaal 23 keer. 

Opvallend dit jaar: de comeback van de grote stemmen. Mariah Carey en Whitney Houston winnen elk 6 extra noteringen, terwijl Celine Dion er 4 bij krijgt. Ook crooner Michael Bublé wordt populairder dan ooit, met 4 extra songs én de hoogste nieuwkomer: Everything op nummer 314. 

De Nostalgie-luisteraar brengt ook een postuum eerbetoon aan artiesten die dit jaar overleden: George Kooymans (Golden Earring) staat er 3 keer in, Rob De Nijs 5 keer, en Jimmy Cliff 4 keer.


De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'The Masked Singer' (VTM)

In deze kerstspecial stappen de vijf laatst overgebleven Masked Singers het podium op. Wie verbergt zich achter de maskers? Reken op hartverwarmende performances, een vleugje kerstmagie en een ontmaskering die je helemaal in de feeststemming brengt.

'The Masked Singer', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:00
    Het Hoge Noorden
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 20:35
    De Afspraak op vrijdag
    06:00
    De Warmste Week
  • 21:05
    Geen uitzending
    07:00
    Sam & Julia
  • 20:40
    The Masked Singer
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    WK Darts 2026
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Far and Away
    12:05
    Geen uitzending
  • 20:35
    Trapped
    10:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    A Joyous Christmas
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Verlengd weekend
    06:00
    Joe
  • 20:30
    Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
    12:45
    De Sterrenkaart
  • 20:35
    The Rookie
    06:20
    Coroner
  • 20:35
    Bad Santa 2
    12:35
    Storage Wars
  • 20:35
    The Christmas Cookbook
    11:40
    The Christmas Swap
  • 20:30
    Holly Jolly Homicides
    12:55
    Snapped
  • 21:14
    Z-Beurs
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:17
    Diy on wheels
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 20:40
    Loïc zot van koken weekmenu
    09:45
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 21:00
    Hope Street
    06:55
    Ghosts
  • 20:30
    NCIS
    12:10
    American Pickers
  • 20:35
    Kerst met André Rieu
    13:00
    NOS Journaal
  • 21:05
    Vuurtorenverhalen
    13:00
    NOS Journaal
  • 20:25
    Tribe with Bruce Parry
    12:52
    Vrolijke Kerst