Coldplay breekt de traditie: Viva La Vida op nummer 1 in de Nostalgie Top 3000

Met Viva La Vida doorbreekt de Britse band een decennialange traditie waarbij klassiekers als Bohemian Rhapsody (Queen) of Summer Of '69 (Bryan Adams) steevast de lijst aanvoerden.

Het is de eerste keer dat het niet een nummer uit de vorige eeuw is dat op de eerste plaats staat. De overwinning kwam er na een uitzonderlijk spannende strijd. De Nostalgie-luisteraars konden tot op het allerlaatste moment beslissen hoe de Top 20 van de Top 3000 er zou uitzien. Ze maakten het tot het allerlaatste moment spannend waarbij Coldplay en Queen nek aan nek lagen.

In totaal werden bijna 100.000 stemmen uitgebracht, een recordaantal dat de kracht en relevantie van de Nostalgie-community onderstreept. Opvallend: veel luisteraars gaven aan dat het recente kisscam-moment rond Coldplay en de verzuring van de maatschappij voor hen de doorslag gaf om hun stem aan Viva La Vida te geven. Het bewijs van hoe popcultuur, emotie en nostalgie vandaag samenkomen.

Michael Jackson hofleverancier ​

Hoewel Coldplay met de hoofdprijs gaat lopen, was Michael Jackson de absolute hofleverancier in de lijst, met maar liefst 33 noteringen (inclusief samenwerkingen) in de Nostalgie Top 3000. Zijn blijvende impact op meerdere generaties blijft onmiskenbaar en bevestigt zijn status als tijdloos icoon.

Madonna volgt met 29 songs in de lijst, ABBA 27, Queen 26 en Clouseau in totaal 23 keer.

Opvallend dit jaar: de comeback van de grote stemmen. Mariah Carey en Whitney Houston winnen elk 6 extra noteringen, terwijl Celine Dion er 4 bij krijgt. Ook crooner Michael Bublé wordt populairder dan ooit, met 4 extra songs én de hoogste nieuwkomer: Everything op nummer 314.

De Nostalgie-luisteraar brengt ook een postuum eerbetoon aan artiesten die dit jaar overleden: George Kooymans (Golden Earring) staat er 3 keer in, Rob De Nijs 5 keer, en Jimmy Cliff 4 keer.