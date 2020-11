'Code van Coppens' vanaf 1 januari op Nederlandse tv

Foto: SBS6/Talpa Network - © Thomas Geuens 2020

Een humoristische en zenuwslopende ervaring voor twee bekende duo's met als doel: als eerste ontsnappen uit een kamer vol wetenschappelijke experimenten, codes en mysteries. Dát is 'Code van Coppens – De Wraak van de Belgen'!

In een race tegen de klok gaan wekelijks twee duo's van bekende Nederlanders op zoek naar aanwijzingen in speciaal gebouwde spectaculaire escape rooms. Wie kraakt als eerste de code en kan de kamer verlaten? Achter de schermen worden de twee duo's geleid door Staf en Mathias Coppens. Zij bedenken de proeven en helpen de duo's op komische wijze in hun zoektocht naar buiten.

Elke week wordt een volledig nieuwe escape room gepresenteerd waar de duo’s – die heel goed moeten samenwerken - ondergedompeld worden in een wereld vol wetenschappelijke experimenten en puzzels. Elke goed uitgevoerde proef of opdracht geeft een aanwijzing en brengt de duo’s een stapje dichter bij de uitweg. Huiswetenschapper Lieven Scheire verklaart tussendoor bepaalde proeven uit de kamer en in de studio doen Staf en Mathias proeven voor het publiek. Deze experimenten hebben altijd een bepaalde link met een onderwerp in de kamer.

De koppels moeten beschikken over voldoende koelbloedigheid, durf, doorzettingsvermogen en inzicht om te slagen in hun opdracht. Lukt het de deelnemers te ontsnappen uit bijvoorbeeld een zwaar bewaakte gevangenis, een verlaten laboratorium op Antarctica of uit het huis van een gevaarlijke serial killer? In de eerste aflevering nemen René en Didier Froger het op tegen Ruben van der Meer en Horace Cohen. Beide duo’s komen terecht in een creepy ziekenhuis. Hun opdracht: 'Red tante Patty uit de handen van een totaal losgeslagen chirurg'. Lukt het hen om haar op tijd buiten te krijgen? En redden ze daarmee niet alleen haar maar ook zichzelf?

Iedere week spelen vier BN'ers in twee duo's tegen elkaar. De volgende BN'ers, in willekeurige volgorde, spelen de komende weken het spel:

- René & Didier Froger + Ruben van der Meer & Horace Cohen

- Dennis Weening & Leo Alkemade + Klaas van der Eerden & Fien Vermeulen

- Victor Brand & Jan Versteegh + Olcay Gulsen & Ruud de Wild

- Kees Tol & Monique Smit + Toprak Yalciner & Anouk Maas

- Leonie ter Braak & Tina de Bruin + Tim en Tom Coronel

- Xander & Sem de Buisonjé + Patrick Martens en Quinty Trustfull

'Code van Coppens – de Wraak van de Belgen' wordt ook in Nederland geproduceerd door Roses Are Blue.