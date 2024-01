Cinema in je oren? Luister naar 'Night Flights' op VRT MAX

Een fictiepodcast voor iedereen die nog durft dromen? Dat is 'Night Flights'. Deze nieuwste VRT MAX-podcast volgt de avonturen van een jonge vrouw die letterlijk haar dromen moet najagen wanneer haar geliefde op een ochtend niet meer wakker wordt.

Nacht na nacht onderneemt ze een zoektocht naar hem in haar droomwereld, waarbij ze ook haar eigen interne strijd moet trotseren. Doorheen een parcours van nachtelijke gesprekken, oude herinneringen en wilde fantasieën brengt elke 'nachtvlucht' haar dichter bij haar geliefde en… bij haar ware zelf. 'Night Flights' is een meeslepende fictiepodcast van zeven afleveringen om bij weg te dromen. Met de stemmen van onder meer Manu Van Acker, Ferre Van den Broeck, Bill Barberis en Esther Nwanu.

Het verhaal

Het zijn verwarrende tijden voor de Brusselse studente literatuur Alexi. Ze is al twee jaren samen met de charmante maar conservatieve Olivier, een van de populairste studenten geneeskunde van de universiteit. Toch ligt haar hart tegenwoordig bij iemand anders: haar literatuurdocent Lukas, die haar als enige richting en inspiratie lijkt te kunnen geven in haar leven. Wanneer hun aantrekkingskracht omslaat in een verhouding, weten ze beiden dat er in hun leven geen ruimte is om hun verliefdheid een kans te geven.

Geheimzinnige droomwereld

Tot Lukas een manier vindt waarop ze mekaar toch stiekem kunnen zien. Met een mysterieuze techniek kunnen ze via een beeld en een geluid op magische wijze afspreken in een gemeenschappelijke droom. Nacht na nacht belanden Alexi en Lukas in een idyllisch zomertafereel, een vervallen huis in het midden van een zonovergoten granenveld aan de rand van een bos, waar ze samen tijd doorbrengen. Maar daar blijken ze niet alleen te zijn en verdwijnt Lukas op een nacht. Wanneer hij vervolgens ook in de dagwereld niet meer wakker wordt en in een diepe coma blijft hangen, beseft Alexi dat er maar één iets op zit: er dieper op uittrekken in de geheimzinnige droomwereld op zoek naar haar verloren minnaar. ​

Creatieve slapers

Al snel leert Alexi het verborgen slaapuniversum kennen dat bekend staat als het Somnium: een bonte verzameling van dorpen en steden waar creatieve slapers nachtelijk afspreken om er samen te kunnen zijn. Maar middenin dat alles heeft ook een iets minder nobele figuur zijn weg gevonden: Edward Borger, een man die deze plek wil gebruiken om zijn macht in de dagwereld te vergroten door iedereen nachtmerries in te fluisteren en zo een hele bevolking overdag verslaafd te maken aan zijn anti-droompillen. Een plan waarin Lukas een onmisbare rol in blijkt te spelen.

Zoektocht

Toch er is hoop: Alexi leert er ook de onverzetbare Katoka en Cesar kennen, meer ervaren slapers die de droomvelden van het Somnium afschuimen en Alexi zullen bijstaan in haar zoektocht naar Lukas. Zal Alexi er uiteindelijk in slagen Lukas te vinden? En tot welke kost voor haar wakende leven? Zal ze erin slagen de wereld te veranderen… voor die haar verandert?

Philippe Verkinderen (Johanson), regisseur: 'Met 'Night Flights' willen we een positief verhaal vertellen over een jonge vrouw die in haast apocalyptische tijden betekenis en schoonheid vindt. De podcast is daardoor een ode aan de onzichtbare fenomenen als hoop, veerkracht en empathie.'

Cast

Verteller – Manu Van Acker (MNM)

Alexi – Ferre Van den Broeck (2dezit)

Lukas – Bill Barberis (De hoppers)

Hannah – Lien Van den Bossche (Rent)

Olivier – Milton Riche (Season of sex)

Katoka – Esther Nwanu (MNM)

Cezar – Pieter Jan De Paepe (Wish)

Borger – Luk De Koninck (Thuis)

Coti – Floris Devooght (Squish)

Rector Lombaerts – Karin Verelst (VUB)

Filmset zonder camera

'Night Flights' is een fictiepodcast met een hoogwaardig productieproces. Alle scènes werden op een dynamische, realistische en ruimtelijke manier opgenomen, en dit telkens op de scenarieel beschreven locatie zelf (bos, weide, slaapkamer, koffiebar, aula, restaurant ...). In de reeks speelt de cast de scene samen alsof ze een theaterscene zouden spelen. Alle personages die samen in de scene zitten, werden dus ook samen opgenomen: als op een filmset zonder camera. Dat maakt dat 'Night Flights' als een magische wereld met hoge geloofwaardigheid klinkt. Surrealisme in High Definition, als een film in je oor. Sounddesigner van de reeks is bovendien Lucas Derycke (bekend van De kunst van het verdwijnen).

Bill Barberis (Lukas): 'Een fictiepodcast wordt niet veel gemaakt, dus ik ben blij dat ik er deel van mocht uitmaken. Het is heel straf gemaakt!'

'Night Flights' is een coproductie van VRT MAX en Minds Meet, gecreërd door Johanson, met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en De Auteurs.

'Night Flights', vanaf nu op VRT MAX.