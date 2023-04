Christoff verklapt line-up Foute Party in eigen originele versie van 'Sweet Caroline'

Fout, fouter, foutst! Op vrijdag 30 juni blaast Qmusic het dak van de Flanders Expo in Gent met 'De Foute Party'. Ook Christoff zet samen met Qmusic de zomer feestelijk in en haalt zijn glitterkostuum vanonder het stof voor de foutste party van het jaar.

Samen met een heleboel andere artiesten brengt hij live zijn grootste hits om de feestvierders aan het dansen en meezingen te krijgen. Dat maakte Christoff daarnet heel toepasselijk op feestelijke wijze zelf bekend tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee, met een eigen Foute versie van ‘Sweet Caroline’. Daarmee verklapte hij ook de andere namen die de line-up zullen vervolledigen…

Naast Christoff zal ook één van de meest legendarische dance acts uit de jaren 90 op het podium van Flanders Expo staan: 2 Unlimited brengt tijdens de Foute Party live de ene iconische nineties hit na de andere. Verder wordt het voor de Foute feestvierders ‘dansen met de duivel’ geblazen, want ook de D-Devils zullen hun foute danceplaten door de boxen jagen. En natuurlijk kan een dj-set van Dorothee Vegas & Like Maarten niet ontbreken. Dé ambassadeurs van Foute muziek maken de line-up van de Foute Party compleet.

Eerder tekenden ook al Cascada, Katrina & the Waves, Wim Soutaer, Jan Smit en de Snollebollekes present voor het zotste feestje van het jaar. Deze nationale en internationale kleppers brengen live hun grootste en beste foute hits in Flanders Expo Gent. En wees maar zeker dat Qmusic nog heel wat verrassingen voor de feestvierders in petto heeft...

De ticketverkoop van de Foute Party gaat even hard als de muziek van D-Devils en loopt als een sneltrein. Party people die op 30 juni de dansbenen willen losgooien op de beste foute muziek en nog geen ticket hebben, moeten zich haasten. Tickets voor de Foute Party zijn beschikbaar via Qmusic.be.