Christel Van Dyck neemt afscheid van Radio2

Zaterdagochtend was Christel Van Dyck de centrale gast in 'Radio2 Weekwatchers'. Daar kondigde ze aan dat ze na een lange carrière afscheid neemt van VRT. Zondag 25 juni presenteert ze voor de laatste keer haar programma 'Radio2 Zintuigen'.

Daarin wordt ze verrast door bijzondere gasten. Uitzonderlijk maakt Christel een extra lange uitzending van 8.00 tot 10.00 uur. Tijdens de zomer werkt Christel nog verder aan de succesvolle podcast 'De Spiegel' en nadien geniet ze van een welverdiend pensioen.

'Het waren heerlijke jaren en het was een voorrecht om dit te mogen doen. Ik kijk met veel dankbaarheid terug maar ik voel dat de tijd rijp is om in schoonheid te stoppen. Net zoals een renner die die ene koers teveel niet mag rijden. Ik wil graag iedereen bedanken die in mij geloofde en mij al die kansen gaf maar ik wil vooral de luisteraars bedanken. Dank je wel dat jullie er altijd waren, dank je wel voor de lieve berichten, de leuke ontmoetingen ergens onderweg. Zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest', zo vertelt Christel Van Dyck.

'Dit is wel een heel speciaal afscheid. Na 35 jaar zullen we Christel zeker missen bij Radio2. Heel wat collega’s, ook ikzelf, hebben de eerste radiostappen gezet bij programma’s die Christel presenteerde. Christel maakte jarenlang authentieke radioprogramma’s waarin ze ook meeleefde met de luisteraars. Nu neemt ze een nieuwe afslag op haar rotonde en we wensen haar alle succes en veel tijd voor alles wat de voorbije jaren niet kon. Christel, bedankt om onze collega te zijn en een dikke merci voor al die mooie jaren bij VRT en Radio2!', aldus Rino Ver Eecke, netmanager Radio2.

Christel Van Dyck begon in 1985 als nieuwslezer en redactiemedewerker bij Studio Brussel. Nadien maakte ze de overstap naar Radio2 in Limburg bij onder andere de programma's 'Op zoek naar Oscar', 'Het Eerste Bedrijf' en 'Mag het iets meer zijn'. Eind jaren '80 was ze ook te zien op BRT1 in het jeugdprogramma 'Klim Op' samen met Ben Crabbé. En later op TV1 met 'Kwislijn'. In 1993 was ze te horen bij Radio2 in Antwerpen als opvolgster van Lutgart Simoens bij 'Vragen Staat Vrij'. Samen met Filip Pletinckx presenteerde ze 'Met Twee', het eerste horizontale nationale programma op Radio2. Vervolgens presenteerde ze nog programma's zoals 'Huisraad' en 'De Zevende Hemel'.

Christel was naast de radio ook een veelgevraagde gast in programma's zoals 'De Drie Wijzen' en 'Jan Publiek'. Ze speelde gastrollen in 'Witse' en 'Stille Waters' en was ook te zien in 'Vlaanderen Vakantieland'. Christel was gastvrouw van 'De Eregalerij' van 2003 tot en met 2019. Van 2008 tot 2014 nam ze het populaire zaterdagochtendblok voor haar rekening met het programma 'En Nu Serieus', eerst met Luk Alloo en daarna afwisselend met Jan Verheyen en Michaël Pas. Nadien maakte Christel zeven jaar lang het succesvolle Radio2-programma 'De Rotonde' op zondagochtend en sinds 2021 'Radio2 Zintuigen'.

'Radio2 Zintuigen', zondag 25 juni van 8.00 tot 10.00 uur op Radio2, VRT MAX, in de Radio2-app en live op VRT 1.