Chauffeur Stijn verdubbelt zijn netto jaarloon bij Maarten & Dorothee

In 60 seconden verdienen waar je normaal een heel jaar hard voor werkt: het klinkt als een droom, maar voor Q-luisteraar Stijn (27) uit Oostrozebeke werd dit zonet werkelijkheid dankzij Q-dj's Maarten & Dorothee.

Stijn hield het hoofd koel en slaagde er tijdens de ochtendshow van Qmusic in om binnen 60 seconden 10 quizvragen juist te beantwoorden. Hij wint daarmee maar liefst 28 405,01 euro, het bedrag dat hij netto in een jaar verdient als chauffeur voor de wasserij Edelweiss Wakken.

Stijn is al jaar en dag fan van de rubriek ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’, waarmee luisteraars elke werkdag kans maken om hun maandloon te verdubbelen bij Q-dj’s Maarten & Dorothee. Stijn speelt de quiz dagelijks mee terwijl hij naar de radio luistert. Maar nu zijn verloofde hem als verrassing inschreef voor ‘Verdubbel Je Jaarloon in 60 seconden’ was het tijd voor het échte werk. Oefening baart kunst: Stijn kon de 10 quizvragen binnen 60 seconden beantwoorden, de enige voorwaarde om een extra jaarloon te winnen. Met dat bedrag zullen Stijn en zijn verloofde de tweede operatie van hun puppy én hun trouwfeest betalen.

Bekijk hier hoe Stijn zijn netto jaarloon van 28 405,01 euro in slechts 60 seconden verdubbelt:

Stijn was de twaalfde luisteraar die live bij Qmusic een poging waagde om zijn jaarloon te verdubbelen met de razendspannende actie ‘Verdubbel Je Jaarloon in 60 Seconden’ en is de eerste luisteraar die daar ook effectief in slaagt. In de Q-app konden luisteraars een oefenquiz spelen, deze werd in totaal maar liefst 388.729 keer gespeeld.

Sinds maandag 19 januari gingen Maarten & Dorothee next level met hun vaste dagelijkse afspraak ‘Verdubbel Je Loon In 60 Seconden’, al meer dan 5 jaar bijzonder populair bij de Q-luisteraars. Vanaf woensdag 4 februari spelen ze die verder en kunnen luisteraars opnieuw iedere werkdag om 9.30 uur hun netto maandloon verdubbelen. Wie wil meespelen, kan zich via de Q-app inschrijven voor ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’. Oefenen kan ook nog steeds met de oefenquiz in de Q-app.