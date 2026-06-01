Cathérine Moerkerke duikt in de wereld van protestsongs met 'Sunday Bloody Sunday' bij Willy

Een schot. Een protestmars. En een gitaarriff die de wereld rondging. Met 'Sunday Bloody Sunday' schreef U2 geschiedenis, maar het is lang niet de enige track die een vuist maakte tegen het systeem.

Vanaf zaterdag 6 juni claimt VTM NIEUWS-journaliste en muziekliefhebber Cathérine Moerkerke de zaterdagochtend bij Willy. Vier weken lang duikt ze in de meest impactvolle protestsongs ooit gemaakt, want: 'Muziek schrijft geschiedenis, en de geschiedenis schrijft muziek.' Van Bruce Springsteen tot PJ Harvey en van Neil Young tot Bloc Party: muziek die ontstond uit woede, verdriet en verzet staat centraal. Wat gebeurde er toen de Twin Towers instortten? Hoe voelde New York toen Bin Laden werd opgepakt? Cathérine brengt de cruciale momenten uit onze geschiedenis en de bijbehorende muzikale mijlpalen samen.


Voor Cathérine is deze special ook persoonlijk. Ze stond als nieuwsjournalist vaak met haar voeten in de modder op momenten dat de wereld op haar grondvesten schudde. Ze zag van dichtbij hoe hard wereldnieuws inslaat, en hoe muziek helpt om die klappen te verwerken. 'De aanslagen van 9/11 waren voor mij een absoluut keerpunt. Het was een moment waarop ik niet alleen de impact van het nieuws voelde, maar ook de kracht van muziek. Songs zoals ‘The Rising’ van Bruce Springsteen en ‘Let’s Roll’ van Neil Young gaven een stem aan de chaos en het verdriet. Ze hielpen ons te voelen wat woorden soms niet kunnen vatten. Dat is wat goeie protestsongs doen: ze zijn een echo van de geschiedenis, maar ook een baken van hoop.'

‘Sunday Bloody Sunday’ start op zaterdag 6 juni en loopt vier weken lang, telkens van 10u tot 12u op Willy. Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor meer updates. De vierdelige radiospecial dient meteen als opwarmer voor haar gelijknamige theatertournee, waarin ze later dit jaar dieper in deze muzikale geschiedenis duikt.

Kijktip van de dag

Kijktip van de dag

'Telefacts Zomer' - Birgit Van Mol (VTM)

Nu de nieuwe film over Michael Jackson is uitgekomen, duiken er nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen op. Het gaat om vier kinderen uit één Amerikaans gezin, de familie Cascio. Jackson was er letterlijk vriend aan huis. Ze zijn intussen volwassen en vier van de vijf kinderen beweren dat ze langdurig seksueel misbruikt zijn. Ze wisten het niet van elkaar, want het was een geheim tussen hen en de popster.

'Telefacts Zomer', om 21.50 uur op VTM.

