CAMILLE en Regi sluiten muzikale Q-zomer af, dj's vliegen het nieuwe radioseizoen in

Zonet bouwden CAMILLE en Regi met spetterende live-optredens het laatste feestje aan het Q-Beach House in Oostende. Maar niet getreurd: terwijl het einde van de zomer met een dikke streep livemuziek gevierd wordt, maken de Q-dj's vanaf maandag 28 augustus opnieuw iedere dag het mooie weer vanuit de Q-studio in Vilvoorde.

Qmusic vliegt het nieuwe radioseizoen in met een heleboel vertrouwde stemmen en Jolien Roets als vast gezelschap in de namiddag. Liam Van Haverbeke, Henri PFR en Voltage versterken de weekendprogrammatie.

Jolien Roets vergezelt de luisteraars in de namiddag

Terwijl de Q-luisteraars nog tot en met zondag 3 september met een cocktail in de hand kunnen zomeren aan het Q-Beach House, ruilen de Q-dj’s vanaf maandag 28 augustus het strand van Oostende in voor de radiostudio in Vilvoorde. In het najaar staat Q-dj Jolien Roets, die tot aan de zomer voornamelijk in het weekend presenteerde, van maandag tot donderdag paraat om haar luisteraars in de namiddag (13.00 - 16.00 uur) een extra energieboost te geven. 'I’m very excited! Ik vind het zalig dat ik de luisteraars tijdens een groot deel van hun werkdag gezelschap mag houden. Met steengoede muziek sleur ik ze doorheen die moeilijkere uurtjes na de middag, wanneer de focus wel eens durft slabakken. Die middagdip maakt geen schijn van kans!', klinkt het bij Jolien.

Vertrouwde stemmen verwennen de luisteraars met zotte acties

Naast Jolien staan dit najaar opnieuw een heleboel vertrouwde stemmen klaar. Zij verwennen hun luisteraars traditiegetrouw heel het seizoen door met waanzinnige acties. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe schudden de luisteraars elke weekdag met de nodige toeters en bellen wakker (6.00 - 10.00 uur). Het ochtendduo van Qmusic liet afgelopen vrijdag meteen groot nieuws op de Q-luisteraars los: Het Geluid komt op maandag 4 september terug! Vincent Fierens loodst de luisteraars dan weer met veel plezier doorheen de avondspits (16.00 - 19.00 uur) en vliegt er stevig in: met een gloednieuwe actie sponsort 'Vincent Live' het komende seizoen een lucky sportploeg, zodat deze kan schitteren als nooit tevoren. Ook doorheen de werkdag en de avond krijgen de luisteraars gezelschap van vertrouwde stemmen, zoals Vincent Vangeel, Matthias Vandenbulcke, Jana De Wilde en Tom De Cock.

Liam Van Haverbeke, Henri PFR en Voltage versterken de programmatie

In het weekend krijgen Yoren Linsen, Emma Salden en Ulrike D’hauwer versterking van Liam Van Haverbeke, die zopas afstudeerde aan de Q-Academy en in het weekend het ochtendblok voor zijn rekening neemt. Tijdens de zomer was hij ook al de vaste sidekick van Ulrike D’hauwer in de zomerochtendshow van Q. Nieuw op zaterdag- en zondagvoormiddag zijn ook 'De Hoogtepunten van Maarten & Dorothee' waarin de ochtend-DJ's van Q de luisteraars meenemen doorheen de grappigste, opvallendste en meest emotionele momenten van hun bekroonde ochtendshow. Op vrijdagavond is het bij Qmusic traditioneel feesten geblazen met onder meer 'Radio Regi' en de show van Lost Frequencies. Op zaterdagavond vuren naast Q-resident DJ Dimitri Wouters nu ook de Belgische top-DJ Henri PFR en jonge belofte Voltage knallende DJ-sets op de luisteraars af.

CAMILLE en Regi vieren het einde van de muzikale Q-zomer

Zonet deed CAMILLE de vele bezoekers van het Q-Beach House in Oostende 'dansen als Rihanna' en zorgde Regi voor ‘vuurwerk’. De twee sterren brachten de Q-zomer tot een muzikale apotheose. Met meer dan 20 live-optredens, maar liefst 3 gratis Sunset Concerten en een overdosis aan Q-cocktails en tapas beleefden de Q-dj’s en intussen al zo’n 280.000 Q-luisteraars twee schitterende zomermaanden aan het Q-Beach House. Nog tot en met zondag 3 september kunnen bezoekers daar met uitzicht op zee van hun favoriete Q-cocktails en tapas genieten.

Bekijk hier 'Zwaartekracht' door Regi aan het Q-Beach House: