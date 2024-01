BWANA, ISE en YESNOMAYBE zijn de winnaars van De Nieuwe Lichting 2024

De gitaren zijn gestemd en de stemmen gesmeerd en geteld. De Studio Brussel-luisteraars hebben BWANA, ISE en YESNOMAYBE uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting 2024.

De 12de editie van de jaarlijkse muziekwedstrijd van Studio Brussel kende dit jaar het hoogst aantal inschrijvingen ooit. Meer dan duizend beloftevolle artiesten en bands schreven zich in. Deze drie winnaars kregen de meeste stemmen van de luisteraars en veroveren binnenkort de Belgische muziekscène. De spannende finale in de Beurs in Brussel was live te volgen op de radio en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.

Rik De Bruyer: 'Van gitaarbands, breekbare gitaarriedels tot soulvolle sounds en zelfs hyperpop: dit jaar zat er echt vanalles tussen onze finalisten. En ik denk dat dat vooral laat zien dat onze jonge artiesten meer en meer op zoek gaan naar een eigen smoel. Kan ik enkel maar toejuichen. Dus bij deze: joehoee!'

Uit de meer dan duizend opkomende artiesten en bands selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, waaronder Thibault Christiaensen (Equal Idiots), zangeres Coely en muzikant, zanger en producer Jeroen De Pessemier (The Subs) de negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. Luisteraars mochten een week lang stemmen op hun favorieten.

Zonet maakten Eva De Roo en Rik De Bruycker de drie winnaars bekend tijdens een live finale vanuit Brussel, de gaststad waar Studio Brussel tijdens de Week van de Belgische muziek radio maakt. De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2024 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van onder andere Brihang, Portland, Sylvie Kreusch, Mayorga, Tamino, Kids With Buns, Jack Vamp & The Castle of Creep en SONS. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding van VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest, en mogen in 2024 een voorprogramma spelen in Ancienne Belgique, dé concerttempel van België.

Steven Lemmens: 'Elk jaar opnieuw zijn we verbaasd hoeveel muzikaal talent er in Vlaanderen rondloopt. We zijn ontzettend trots op alle finalisten van De Nieuwe Lichting van dit jaar, maar toch extra hard op de drie winnaars. Studio Brussel geeft ze met veel liefde het laatste duwtje dat ze nog nodig hebben om hun carrière op gang te trappen.'

De winnaars

BWANA – ‘Lonely Happy’ (Oostende)

BWANA is het project van de 19-jarige Friedel Dufait uit Oostende. Ze vormt op haar eentje een zogenaamde one-woman-band, waarmee ze met de gitaar om de nek en de beats uit een loop station volledig haar ding kan doen. Bovendien ambieert ze een carrière als muziekjournalist, want ze schrijft zelf voor Dansende Beren. Haar nummer ‘Lonely happy’ is het best te genieten, starend naar de horizon.

ISE – ‘Goodbye Letter’ (Bree)

De allerjongste in de selectie dit jaar: de 17-jarige Ise Smeets uit Bree. Ze liet zich al opmerken toen ze vorige zomer via een wedstrijd van VI.BE op Pukkelpop stond! Ze droomt van een duet met Dave Grohl en is zelf grote fan van Brutus. In haar nummer zit ongeveer hetzelfde debiet aan emotie, al hoeft ze niet eens de distortion aan te zetten om op te vallen.

YESNOMAYBE – ‘Hypnagogic' (Gent)

De vier kerels van YESNOMAYBE moeten elkaar op één of andere schimmige afterpary tegen het lijf gelopen zijn, want ‘Hypnagogic’ klinkt als een uit de hand gelopen kotfeest waarin enkel nog Bruine Leffe ter beschikking was. Als volleerde skaters grinden de Gentenaars zichzelf een weg tussen de grunge en punk. Als ze live spelen hoor je wel eens Broeder Jacob in hun eigen punkversie. Hun nummer 'Hypnogagic' verwijst naar de staat van bewustzijn die ervaren wordt in de periode tussen het wakker zijn en in slaap vallen. Mogelijke te ervaren sensaties zijn angst, opwinding of een gevoel van trippen. En jawel hoor, dat klopt helemaal.

Nog meer genieten van Belgisch muziektalent? Nog tot en met vrijdag hoor je op Studio Brussel de beste Belgische muziek, live vanuit De Beurs in Brussel.