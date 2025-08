BV's openhartig over hun coming out in Q-podcast Out Loud

Jezelf zijn? Dat mag luidop. In aanloop naar de Antwerp Pride gaat Q-gezicht Jan Thans daarom in gesprek met enkele bekende LGBTQIA+-Vlamingen over zichzelf durven zijn.

In de nieuwe podcast ‘Out Loud’ schuiven Bart Appeltans, Nora Monsecour, Joke Devynck, Francisco Schuster en Clémentine Caron bij Jan aan tafel. Ze praten openhartig over hun coming out - of wat dat ook mag betekenen -, delen persoonlijke verhalen en judgen cliché uitspraken. Want in ‘Out Loud’ ​ is er geen plaats voor clichés, enkel voor eerlijke gesprekken die raken, inspireren én relativeren.

In de eerste aflevering van de podcast ‘Out Loud’ gaat interieurarchitect en tv-persoonlijkheid Bart Appeltans even terug naar de periode voor zijn coming out en vertelt hij hoe hij die beleefde. 'Toen ik negentien was, kwam ik thuis uit de kast en daarmee ging voor mij een heel nieuwe wereld open. Achteraf gezien hadden mijn ouders het waarschijnlijk al lang door. In de lagere school had ik vooral vriendinnetjes, en mocht ik zelfs twee verjaardagsfeestjes geven: eentje voor de meisjes – met winkeltje spelen – en eentje voor de jongens – met BMX’en en go-carts in de tuin.' Pas rond zijn achttiende viel de puzzel echt in elkaar. 'Na de middelbare school bleek dat ik met vier homo’s in de klas had gezeten. Drie van ons kwamen tijdens de zomervakantie uit de kast. Die vierde pas jaren later. Maar in de jaren negentig was jezelf zijn niet evident. Op de speelplaats of de bus kreeg je al snel ‘janet’ naar je hoofd geslingerd. Daarom hield ik me wat op de achtergrond. Ik was geen tafelspringer, eerder een stille observator.'

De vijfdelig podcastreeks ‘Out Loud’ is vanaf vandaag te beluisteren in de Q-app, in de HLN-app, bij VTM GO of via andere podcastplatformen. Iedere dag komt een nieuwe aflevering online.