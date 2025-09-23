Brugge ademt muziek tijdens twaalfde editie van Iedereen Klassiek

Op zaterdag 25 oktober 2025 is het weer zover: Iedereen Klassiek verovert Brugge met een nieuwe editie vol verrassingen, grote namen én jong talent.

Klara, Concertgebouw Brugge, Stad Brugge en Brugge Plus slaan al voor de twaalfde keer de handen in elkaar om duizenden bezoekers te laten genieten van een dag vol klassieke muziek, participatie en verwondering. Een feest van en voor iedereen. Bezoekers kunnen samen luisteren, zingen, dansen, beleven en genieten. Klassieke muziek verbindt, ontroert en inspireert.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Iedereen Klassiek staat ondertussen geboekstaafd als de hoogdag van de klassieke muziek. We kijken er ook dit jaar naar uit om weer duizenden bezoekers te verwelkomen in Brugge. Om mee te zingen en te walsen of om mee te genieten van zoveel schoonheid!'

Een rijk en divers programma

Iedereen Klassiek biedt ook dit jaar een rijk en gevarieerd programma: van intieme kamermuziek tot grootse orkestconcerten, van meeslepende dansworkshops tot interactieve muzikale spelen: het wordt een dag vol ontdekkingen. Klara viert op 25 oktober ook een bijzondere jarige, het is dan precies tweehonderd jaar geleden dat Johann Strauss jr. geboren werd.

Alexander Jocqué, artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'Iedereen Klassiek belooft weer een groots en divers feest van de klassieke muziek te worden, met toptalent uit binnen- en buitenland en de verrassendste voorstellingen en activiteiten. Filmmuziek op orgel bijvoorbeeld, yoga op Bach of parkour op klassieke muziek? Het kan allemaal tijdens Iedereen Klassiek! Deze editie is bovendien misschien wel nog meer ‘iederéén’ klassiek dan anders, met onder andere het grootste HaFaBra-orkest op de Markt en honderdtwintig kinderen die in de Concertzaal samen met Tom Johnson en het publiek volksliedjes uit het Hoge Noorden zingen.'

Hoogtepunten om naar uit te kijken

Iedereen walst! – Dansen op klassiek

​Choreografe Zoë Demoustier nodigt iedereen uit om samen te dansen op de Markt, op de wals der walsen van Johann Strauss jr.: ‘An der schönen blauen Donau’. Ervaring, niveau of leeftijd zijn niet belangrijk, de zin om samen te genieten des te meer. Wie wil, mag zich zelfs verkleden in een outfit uit de tijd van Sisi.

Iedereen IN harmonie! – Speel mee met het grootste HaFaBra-orkest

​Blaasinstrumentenliefhebbers kunnen samen met de Koninklijke Harmonie Ypriana en dirigent Nico Logghe deelnemen aan een spectaculair samenspel op de Brugse Markt.

Zot van Bach – Zing mee!

​Dirigent Bart Naessens en BachPlus brengen een à la carte cantate met aria’s, koren en koralen van Johann Sebastian Bach. Iedereen mag meezingen: een unieke beleving voor koorzangers, individuele zangers en luisterende liefhebbers.

Iedereen zingt! – Het Hoge Noorden in kinderstemmen

​Kinderen uit Brugse basisscholen, begeleid door het BRYGGEN Kwartet, brengen Scandinavische volksliedjes en werken van Grieg en Bartók. Een kleurrijk, interactief concert waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen.

Folk Odyssee – BRYGGEN & Lodestar Trio

​Een muzikale reis door Europese volksmuziek, met Noorse en Zweedse instrumenten, Bartók, Grieg en Dvořák. Spannende klanken en virtuoze uitvoeringen voor jong en oud.

De droom van Sibelius – Brussels Philharmonic & Liza Ferschtman

Geniet van Sibelius’ vioolconcerto, Elgars ‘Enigmavariaties’ en Strauss’ ‘Die Fledermaus’, uitgevoerd door Brussels Philharmonic onder leiding van Felix Mildenberger, met soliste Liza Ferschtman.

Klara’s Twintigers, Desguin Kwartet, Julien Libeer, Lorenzo Gatto & Bruno Philippe

​Ontdek jong talent en virtuoze kamermuziek met werken van Boulanger, Pärt, Poulenc, Ravel en Smetana.

Eerste hulp bij klassiek – livepodcast

​Clara De Decker en Sander De Keere nemen twee afleveringen van hun podcast live op met publiek. Ze dompelen hun publiek onder in Mahlers ‘Vijfde symfonie’ en de honderd metronomen van Ligeti’s ‘Poème symphonique’.

Filmklassiekers en toccata’s op orgel

​Ignace Michiels vult de Sint-Salvatorskathedraal met meesterlijke orgelklanken: van Bach tot filmmuziek uit Titanic, Schindler’s list en Interstellar. Een feestelijk programma op het indrukwekkende Klais-orgel.

Vlaams Radiokoor onder leiding van James MacMillan

​Twee aangrijpende a cappella-werken van MacMillan (‘Miserere’ en ‘Tenebrae Responsories’) en een verstillende compositie van Arvo Pärt (‘Sarah Was Ninety Years Old’), in het prachtige decor van de kathedraal.

Avontuurlijke kamerjazz – Barbastelle

​Een nachtelijke escapade vol hybride klanken: Barbastelle brengt een unieke mix van strijkers, houtblazers en impressionistische drums, geïnspireerd door jazzlegendes en renaissancepolyfonie.

Zoemmm – Oorkaan

​Een vrolijk en kleurrijk theatraal familieconcert, vanaf 4 jaar, waarin het Cubaanse blaaskwintet Aires Tropicales de wereld van insecten tot leven brengt met muziek, fantasie en verwondering.

Muziekspeeltuin & Sound Factory

​Voor de allerkleinsten is er een wereld vol klank en ritme, en ook wie iets ouder is kan volop experimenteren in een broeinest van geluidskunst en creativiteit.

Yoga op Bach

​Unieke yogasessies met livemuziek van Bach en Scandinavische componisten, begeleid door Karel Ingelaere en Seraphine Stragier.

Iedereen Klassiek aan huis

​Voor wie niet naar Brugge kan komen, brengen geëngageerde muzikanten klassieke muziek tot bij woonzorgcentra en buurthuizen.

Live-uitzending van Klara & fotohoek

​Ook luisteraars thuis kunnen genieten van Iedereen Klassiek, met Sieglinde Michiel en Johannes Wirix-Speetjens achter de Klara-microfoon. Wie wél in Brugge is, is meer dan welkom om hen even te begroeten. Naast de Klara-studio kunnen bezoekers een foto nemen in Mozart-outfit.

Feest voor iedereen

Het hele centrum van Brugge wordt omgetoverd tot een podium voor klassieke muziek: van het Concertgebouw over de Biekorf, de Blindekenskapel, de Joseph Ryelandtzaal, het Provinciaal Hof, de Sint-Salvatorskathedraal en de Markt tot verschillende straten en pleinen in de historische binnenstad.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge en voorzitter Brugge Plus: 'Met Iedereen Klassiek ademt Brugge muziek in al haar vormen. Deze dag bewijst hoe toegankelijk en inspirerend klassieke muziek kan zijn, voor jong en oud, voor Bruggelingen en bezoekers van ver.'

Iedereen Klassiek is een feest van verbinding, creativiteit en schoonheid. Of je nu komt zingen, dansen, luisteren, spelen of gewoon genieten: echt iedereen kan deel uitmaken van deze muzikale hoogdag. Veel activiteiten zijn gratis, voor andere geldt het ‘betaal wat je kan’-principe. De toegangsprijs begint bij vijf euro, maar bezoekers mogen zelf bepalen of ze meer willen en kunnen bijdragen. Voor kinderen tot twaalf jaar zijn de voorstellingen sowieso gratis. Tickets zijn te bestellen vanaf 1 oktober via vrtmax.be/iedereenklassiek, concertgebouw.be, aan de balie van In&Uit Brugge of telefonisch via de gratis ticketlijn 078 15 20 20.

Iedereen Klassiek', zaterdag 25 oktober 2025 | van 10.00 tot 19.00 uur in Brugge, en live op Klara en VRT MAX.