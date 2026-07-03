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Brahim vanaf september te horen op Radio 2

vrijdag 3 juli 2026
Foto: Radio 2 - © VRT 2026

Vanaf september maakt Brahim de overstap van MNM naar Radio 2. Dat kondigde hij zelf aan in 'Robin & Julie's Ochtendshow' en bij 'Sta op met Radio 2'. De radiomaker wordt de nieuwe stem van het namiddagblok op Radio 2 tussen 13 uur en 16 uur.

Zijn huidige plek bij MNM wordt ingenomen door MNM-dj Maureen Vanherberghen, die daardoor afscheid neemt van 'De MNM Ochtendshow'.


Brahim: 'Na vijftien fantastische jaren bij MNM voelt deze stap naar Radio 2 voor mij als een heel mooi nieuw hoofdstuk in mijn radioverhaal. Want uiteindelijk draait radio voor mij nog altijd om hetzelfde: een band opbouwen met de luisteraar. Ik heb vooral ongelooflijk veel goesting om vanaf september mee mijn schouders onder Radio 2 te zetten en elke namiddag radio te maken voor de grootste familie van Vlaanderen. Ik hoop dat ik ook daar, net als de voorbije vijftien jaar, een vriend in de radio mag zijn.'

Brahim Attaeb maakte naam als zanger, muzikant en programmamaker. Hij brak in 2003 door bij de eerste editie van 'Idool', bouwde vervolgens een carrière uit als R&B-zanger met verschillende hits en albums, en stond meermaals op het podium van Eurosong. Hij maakte en presenteerde bovendien programma's voor Ketnet ('I-CliPS', 'I-FAN', 'Move tegen pesten') & VRT 1 ('In de mix').

Hij begon zijn radiocarrière bij MNM en bouwde de voorbije vijftien jaar een sterke band op met de MNM-luisteraars door programma's als 'MNM Dance 50', 'UrbaNice' en 'Sing Your Song'. Zo groeide hij uit tot één van de meest geliefde radiostemmen van Vlaanderen. Zijn traject illustreert hoe MNM al jaren een kweekvijver is voor radiotalent binnen VRT. De overstap naar Radio 2 vormt voor hem een volgende stap in dat verhaal. Deze zomer blijft Brahim nog volop te horen op MNM. Zijn laatste uitzending staat gepland op 14 augustus. Op maandag 31 augustus maakt hij zijn debuut op Radio 2.

Door de overstap van Brahim maakt Maureen Vanherberghen een verschuiving binnen MNM. Na heel wat onvergetelijke ochtenden neemt ze afscheid van 'De MNM Ochtendshow' en verhuist ze naar een nieuw uitzendblok. Vanaf het nieuwe radioseizoen hoor je haar van maandag tot donderdag tussen 9 en 12 uur op MNM. Met haar aanstekelijke enthousiasme, fijne verhalen, interessante weetjes en warme persoonlijkheid was Maureen al jarenlang een vaste compagnon van heel wat luisteraars. Vanaf dit najaar loodst ze je met diezelfde positieve energie door de voormiddag. Vanaf september presenteren Sander en Imane 'De MNM Ochtendshow' als duo.

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