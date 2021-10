Bohemian Rhapsody van Queen weer op 1 in de 'Top 2000' bij Joe

Twaalf dagen lang weerklonken bij Joe de 2000 favoriete platen van luisteraars tijdens de 'Top 2000'. Na een jaar afwezigheid staat Bohemian Rhapsody van Queen weer op de eerste plaats. You're The First, The Last, My Everything van Barry White klimt voor het eerst naar de tweede plaats.

Hotel California van Eagles - de nummer één van vorig jaar - vervolledigt de top 3.

Dit jaar kwam Africa van Toto voor het eerst de top 10 binnen, op een zevende plaats. Gorki is dan weer de hoogst genoteerde Belgische groep, met het nummer Mia op plaats 10. Tot slot kwam De Wereld Draait Voor Jou van Niels Destadsbader & Regi - dat op korte tijd razend populair werd - als hoogste nieuwkomer de 'Top 2000' binnen op nummer 205.

De reünie van ABBA heeft zijn effect ook niet gemist. De groep heeft met 27 nummers het meeste aantal noteringen in de lijst. Dat is onder meer te danken aan de twee nieuwe singles die begin september uitkwamen en meteen ook de 'Top 2000' binnenkwamen: Don't Shut Me Down staat op 1105 en I Still Have Faith In You op plaats 1732.

De top 10 van de 'Top 2000':

1. Queen – Bohemian Rhapsody

2. Barry White - You’re The First, The Last, My Everything

3. Eagles – Hotel California

4. ABBA - Dancing Queen

5. Prince - Purple Rain

6. Deep Purple - Child In Time

7. Toto - Africa

8. Metallica - Nothing Else Matters

9. Bryan Adams - Summer Of ‘69

10. Gorki – Mia

Tijdens het 'Top 2000 Afkickweekend', nu zaterdag en zondag, kunnen Joe-luisteraars nummers uit de lijst aanvragen die ze graag opnieuw willen horen. Luisteraars die de 'Top 2000' volledig willen herbeleven, kunnen dat 24/7 doen via de digitale zender 'Joe Top 2000' te vinden in de Joe-app of via joe.be.