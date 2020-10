'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': Tristan gaat vol voor Lucas, David kiest Sarah

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Na Bart en Céline zijn er - hopelijk - twee nieuwe koppels in de maak in "Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home". Op maandag 26 oktober stond het finale keuzemoment van Tristan en David op het programma.

De Limburgse koeienboer Tristan sprak eerder al zijn gevoelens uit voor Lucas, al werden die nog niet meteen beantwoord. Desondanks koos hij voluit voor de 22-jarige Nederlander, die bereid is zich nu helemaal open te stellen voor de liefde nu hij 'vrij spel' heeft en mee mag op romantische trip naar een luxehotel dicht bij huis.

In Sint-Gillis-Waas werd het een moeilijke keuze voor perenboer David. Hij twijfelde tot het laatste moment. 'Sarah heb ik altijd heel goed aangevoeld en Rebecca bloeit nu helemaal open en laat echt zien wat ze voelt voor mij'. Toch is het de 32-jarige chemisch procesoperator Sarah die zijn hart iets sneller laat slaan en stuurde David Rebecca met toch wat spijt in het hart huiswaarts. Sarah en David mogen nu nog enkele dagen samen genieten in een romantische setting. Kan de liefde daar bloeien?

Op maandag 2 november maken Dries, Frits en Veerle hun finale keuze en vertrekt Bart op romantische trip met 'zijn' Céline.

De aflevering van Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home is ook te (her)bekijken op VTM GO.