'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': Frits & Hanne en Bart en Céline wonen samen

Op de romantische trips schoot Cupido flink raak, want maar liefst vijf van de zes boeren leken de liefde te hebben gevonden, een record voor de reeks.

Ondertussen zijn de opnames twee maanden achter de rug en ontdekte Vlaanderen maandagavond 16 november dat 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' goed is voor twee dolgelukkige koppels. Zowel Frits en Hanne als Bart en Céline zijn nog altijd dolverliefd, en er is meer: beide koppels wonen zelfs al samen.

'Ik heb gezegd toen ik aan het avontuur deelnam: we zien wel, je weet nooit dat de ware ertussen zit. Dat dat dan uiteindelijk lukt, is geweldig. Laat ons hopen dat het voor altijd is. Céline en ik voelen dat het goed zit en ik ben er 300% zeker van dat het goed komt', klonk het bij varkensboer Bart uit Wortegem-Petegem. Hij en de 28-jarige Céline uit Otegem beslisten nooit officieel om te gaan samenwonen. 'Het gebeurde gewoon', lacht het koppel.

Ook kippenboer Frits uit Hamont-Achel glundert: 'Ik heb de hoofdvogel afgeschoten. Liefde op het eerste gezicht: het kan. En het kan blijven duren blijkbaar. Hanne is wat ik zocht en wat ik wou, het plaatje klopt.' De 23-jarige Hanne uit Wellen is sinds de opnames niet meer vertrokken op de boerderij van Frits. Enkel om haar spullen te halen thuis.

Dries zorgt er eigenlijk voor dat deze reeks van 'Boer zkt Vrouw' misschien wel goed is voor drie koppels, in plaats van twee. De liefde vond hij niet bij deelneemster Melissa, maar toch blinken zijn ogen. 'Melissa is echt een topvrouw, een heel goed meisje, maar jammer genoeg kwamen er geen gevoelens bij mij. Als het er niet is, is het er niet.' 'Enkele weken na de opnames echter, kreeg ik een berichtje van een meisje op social media en heb ik van de eerste keer de koe bij de horens gevat. Met resultaat: ondertussen ben ik samen met Melanie. Ik ben blij dat ik dankzij Boer zkt Vrouw toch iemand heb gevonden.'

Bij Veerle werd het helaas een moeilijker gesprek met An Lemmens. Zij leek de liefde te hebben gevonden bij ruiter Thibaut, maar hij maakte recent een einde aan de relatie. 'In het echte leven ging het ook heel vlot tussen ons en het was allemaal heel fijn. Door de afstand was het een logische stap dat Thibaut zou intrekken bij mij, en dat was ook echt de bedoeling. Ongeveer deze periode had ik verhuisdozen moeten uitpakken. Wat er is misgegaan? Ik weet het niet. Het is zijn keuze geweest.' Thibaut maakte telefonisch een einde aan de relatie, waardoor Veerles toekomstplannen plotsklaps in het water vielen. An Lemmens vond dat Veerle een écht gesprek verdiende en riep Thibaut op het matje. 'Ik heb het hier altijd heel goed gehad. Het enige probleem is dat het gevoel dat ik écht nodig heb om een relatie in stand te houden, er bij mij jammer genoeg niet bleek te zijn', klonk het bij hem.

Perenboer David vond dan toch niet de liefde bij de 32-jarige Sarah. 'Wat mij betreft waren wij nog niet meteen een koppel, maar we zijn mekaar na de opnames uiteraard blijven zien om te kijken of er echt een relatie uit kon voortvloeien. Helaas heb ik uiteindelijk gemerkt dat mijn gevoelens niet sterk genoeg zijn voor Sarah. Het is dus niets geworden maar ik heb er wel dingen door geleerd, en ik heb ondertussen ook ontdekt welke aspecten ik leuk vind aan een vrouw, of net niet.' Ondertussen is David opnieuw aan het daten. 'Ik kijk zeer positief naar de toekomst. Ik zoek mijn geluk op maar ik ben niet iemand die overhaast beslissingen gaat maken. Ik doe het liever op mijn tempo en voor de vrouw waar ik echt 100% naar zoek.' An Lemmens overhandigde David de brieven die hij eerder dit jaar kreeg na de oproepaflevering. Wie weet zit de ware nog ergens tussen die stapel.

En dan is er nog koeienboer Tristan. Hij en de 22-jarige Lucas leken mekaar gevonden te hebben, maar in the end eerder als goede vrienden dan als koppel. 'Lange tijd wisten we allebei niet hoe het zat. We zien mekaar nog steeds, kunnen een hele avond gezellig tegen elkaar aan liggen, samen een film kijken,... We doen eigenlijk identiek dezelfde dingen die je als koppel doet, maar er werd lang niet gepraat over in welke status we verder gingen.' It’s complicated dus, zo klonk het. Ondertussen besloten de twee mannen om de knoop door te hakken en om verder te gaan als goede vrienden.

