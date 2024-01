Blue Monday wordt wat minder Blue bij Play Nostalgie

Maandag 15 januari is het Blue Monday, de somberste dag van het Jaar. Bij 'Team Ochtend' staan Bart & Friends in de starblokken om daar iets aan te doen.

Bart De Raes: 'Tijdens ons intussen bekende 'Grote Play Nostalgie Kwart voor Negen Meezingmoment' krijgen we altijd veel reacties van luisteraars die ons laten weten hoe blij ze daarvan worden. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat meezingen helpt tegen humeurigheid. Daar gaan we maandag mee aan de slag!' Naast een show vol meezing-momenten lanceert 'Team Ochtend' maandag ook De Grote Play Nostalgie Meezinglijst op Spotify.

Ook bij 'Leen & Michaël' wordt het één en al Positive Power. Niet enkel maandag maar de hele week. Niet toevallig, want Leen Demaré is ambassadrice van de 'Kies Positief-actie' en van de zopas gelanceerde Klaagbarometer. Zij brengt samen met Michaël tijdens de avondspits een week lang positieve, hartverwarmende verhalen.