Bjorn Verhoeven nieuwe stem bij Radio2 in Limburg

Radio2 heeft een hart voor de regio's en een belangrijke pijler zijn de regionale programma's tijdens de middag. Daar kan je de komende weken nieuwe stemmen opmerken. Jana Smeets maakt de overstap van Limburg naar Radio2 in Vlaams-Brabant.

Zij neemt het middagprogramma over van Jeroen Guns die aan de slag gaat als eindredacteur regionieuws bij VRT NWS. Jana haar plekje in Limburg wordt opgevuld door geboren en getogen Limburger Bjorn Verhoeven.

'De middagprogramma's van Radio2 vanuit de regio's maken deel uit van het DNA van Radio2. We zijn blij dat we met Jana een straffe vertrouwde stem horen in Vlaams-Brabant en met Bjorn halen we bakken ervaring binnen in Limburg. Jeroen Guns is de juiste man voor VRT NWS om het regionieuws verder te stroomlijnen', aldus Rino Ver Eecke nethoofd Radio2.

Bjorn Verhoeven is een Limburger in hart en nieren met een rijkgevulde radiocarrière. Hij was in het verleden te horen op heel wat radiozenders. Je kan Bjorn overal in Vlaanderen tegenkomen als DJ. Bjorn houdt van humor, genieten en gek doen. Hij is een Limburgse spring-in-‘t-veld die zijn luisteraars wil entertainen.

'Met een grote glimlach en een hart vol enthousiasme heet ik jullie voortaan welkom elke middag in de warmste provincie van het land! Ik kan niet wachten om samen magische radiomomenten te beleven want het is echt… bij Radio2 telt elke dag voor 2', vertelt Bjorn Verhoeven.

Jana Smeets is geboren in Lanaken en was sinds 2022 te horen op Radio2 in Limburg. Eerst als presentatrice van 'Radio2 Start' je dag en nadien tijdens 'Radio2 Middag in Limburg'. Jana was voordien aan de slag op de redactie bij Radio2 in Vlaams-Brabant. Ze woont intussen al enkele jaren in Kessel-lo en zal vanaf 5 februari te horen zijn vanuit Leuven.

'Jarenlang heb ik samen met Jeroen Guns het ochtendprogramma gemaakt op Radio2 in Vlaams-Brabant. Na een korte tussenstop bij Radio2 Nationaal en nadien bij Radio2 in Limburg ben ik heel blij om weer terug te keren naar de redactie in Leuven, waar ik trouwens ook woon. Als Limburgse draag ik de Limburgers een warm hart toe, maar de eerste uitzending in Vlaams-Brabant zal toch ook een beetje 'thuiskomen' zijn', zo stelt Jana Smeets.

Jeroen Guns maakt vanaf 5 februari de overstap naar VRT NWS. Hij was sinds 2009 een vaste waarde bij Radio2 in Vlaams-Brabant. Zijn liefde voor Vlaams-Brabant én Brussel komt goed van pas in zijn nieuwe job bij VRT NWS.

'Ik voelde de goesting om voor VRT NWS te gaan werken al een tijdje groter en groter worden. 2024 wordt een uitzonderlijk nieuws- en sportjaar en ik kan niet wachten om dat allemaal vanop de eerste rij mee te maken. Tegelijk kan mijn dankbaarheid voor mijn avontuur bij Radio 2 niet groter zijn. Ik had het voorrecht om met fantastische en gedreven mensen samen te werken, stuk voor stuk radiomakers pur sang, en voelde het vertrouwen dat mij toeliet om te blijven groeien als presentator. Twaalf jaar nadat ik mijn eerste plaatje afkondigde in 'Avondpost' op Radio 2 - 'Down under' van Men At Work, een mens vergeet zoiets niet - snijd ik vol enthousiasme een nieuw hoofdstuk aan en neem ik mijn ervaring mee naar VRT NWS. De middagshow in Vlaams-Brabant en Brussel kan in geen betere handen zijn dan in die van Jana Smeets. Onze luisteraars moeten zich dus geen zorgen maken: hun vertrouwde regionale gevoel op de middag is veilig bij haar', zegt Jeroen Guns.

'Radio2 Middag', van maandag tot vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio2.