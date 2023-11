Bijna helft van de Vlamingen luistert al digitaal

Het is de week van de digitale radio. En die digitale radio is niet meer weg te denken. Nieuwe cijfers van het tweejaarlijks onderzoek, uitgevoerd door IPSOS in opdracht van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, tonen aan dat Vlaanderen digitaal radioluisteren omarmt.

Zo goed als de helft (49%) van het radioluisteren gebeurt vandaag via digitale weg (DAB+, het internet, digitale tv). Een mooie stijging tegenover 2021, toen digitale kanalen 41% van het luistervolume voor hun rekening namen. Met een stevige groei van 19% (2021) naar 30% trekt vooral DAB+ een steeds grotere koek van de totale luistertijd naar zich toe. DAB+ is zo de grote aanjager in de switch van FM naar digitaal. Zowel thuis, op het werk, maar vooral ook in de auto - met een opvallende stijging van 34% naar 48% - wordt steeds meer DAB+ geluisterd.

De gezamenlijke inspanningen van mediahuizen DPG Media, VRT en Mediahuis, een aantal lokale radiozenders en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle om het radiolandschap te digitaliseren werpen duidelijk hun vruchten af. Samen zetten ze door middel van technologie, content en communicatie Vlaanderen aan om de sprong naar digitaal luisteren te maken. Zo lanceren de Vlaamse mediahuizen met succes ‘digital only radiozenders’ en zetten ze hun FM-kanalen stevig in om digitale luistermogelijkheden in de markt te zetten en te promoten. De overheid zet op haar beurt in op de digitalisering van het radiolandschap door de verplichting om nieuwe wagens uit te rusten met DAB+. Ook moet elk nieuw radiotoestel dat sinds dit jaar in Vlaanderen verkocht wordt digitaal luisteren mogelijk maken.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media: 'Samen met de sector werken we al geruime tijd hard aan de digitalisering van de radio. We hebben al verschillende maatregelen genomen om digitale radio te stimuleren. Denk maar aan de verplichting voor radio-apparatuur om digitale radiosignalen te kunnen ontvangen, of het belang van digitalisering bij de erkenning van drie landelijke FM-frequenties. Ik ben dan ook tevreden om te zien dat de inspanningen hun vruchten afwerpen. We treden pas echt het digitale radiolandschap binnen als ook de luisteraar volgt, en dat blijkt effectief het geval te zijn. Zowel de bekendheid als het gebruik van digitale radio is toegenomen, en dat over alle doelgroepen heen. Hiermee komt de afschakeling van FM-uitzendingen steeds dichterbij. Ik zet de nodige stappen om in kaart te brengen wat nodig is voor de realisatie van een kwalitatief en leefbaar digitaal radiolandschap. De resultaten van een grootschalige radiostudie die momenteel wordt uitgevoerd, zullen hiervoor als basis dienen.'

Els Van de Sijpe, Manager VRT Radio en Audio: 'Onze gezamenlijke inspanningen om de troeven van digitaal luisteren in de verf te zetten lonen. Samen werken we aan een sterk radio-en audiolandschap in Vlaanderen en Brussel en het doet deugd te zien dat ook de luisteraars het rijker aanbod ontdekken en waarderen. Naast onze hoofdmerken op DAB+, Radio 1, Radio2, Studio Brussel, Klara en MNM bouwden we het afgelopen jaar onze non-stop streams Radio2 BeneBene en VRT De Tijdloze uit tot volwaardige digitale radio’s op DAB+ en op VRT MAX. Door een voortdurende wisselwerking met de hoofdzenders, acties, creatieve communicatiecampagnes en doorverwijsmomenten vinden onze luisteraars steeds beter hun weg naar dat extra digitaal aanbod. We zorgen ook met de andere digitale kanalen zoals VRT NWS, Klara Continuo en MNM Hits voor een dergelijke kruisbestuiving. Op die manier kunnen we elke doelgroep warm maken voor een digitale bestemming waar je naast de sterk beluisterde gekende radiozenders ook nieuw ander interessant aanbod vindt. In welke mood je ook bent, voor elk moment van de dag en volgens jouw smaak. Zo kunnen de liefhebbers van klassiekers en evergreens deze week terecht bij Radio2 BeneBene voor de eerste editie van de Evergreen 1000.'

Dirk Lodewyckx, Algemeen Directeur TV, Streaming en Radio, DPG Media: 'Het is fijn te zien dat steeds meer mensen de weg naar digitale radio hebben gevonden. Dat digitaal luisteren geen fenomeen in de marge meer is, bewijst de groei van de digitale zenders. Mooi voorbeeld is onze digital only zender Willy, samen met themazender Willy Class X goed voor 3,1% marktaandeel. Daarnaast gooien ook onze FM-zenders Qmusic en Joe hoge ogen en trekken ze steeds meer luisteraars in het digitale landschap met digitale themazenders als Q-Foute Radio, Q-Maximum Hits, Joe Lage Landen of Joe 60’s & 70’s. In het digitale radiolandschap is er voor iedere luisteraar wat wils, op elk moment van de dag en voor iedere mood. En dat valt duidelijk steeds meer in de smaak.'

Tom Klerkx, Algemeen Directeur Mediahuis Radio: 'We zijn verheugd met deze zeer positieve resultaten. We voelden al dat de omslag naar digitaal luisteren steeds meer gemaakt wordt in Vlaanderen en dit onderzoek bevestigt die groeiende trend. De samenwerking van de hele radiosector om de luisteraars via krachtige communicatie én een sterker aanbod te begeleiden van analoog naar digitaal luisteren, werpt dus zijn vruchten af. Dat is erg hoopgevend voor de toekomst van ons fijne medium. Bij Mediahuis geloven we erg in de kracht van een sterk digitaal aanbod, met naast onze hoofdstations Play Nostalgie en Nostalgie+, ook nog specifieke online producten zoals Play Nostalgie 80’s of Play Nostalgie Benepop, met de beste muziek uit de Lage Landen. Daarnaast kiezen we ervoor om flexibel te zijn en geregeld te verrassen met een extra digitaal station, zo hebben we zopas Play Nostalgie Disney in het leven geroepen, om nu al in de juiste sfeer te komen voor een betoverende kerst. Nu en in de toekomst blijven we hierop inzetten om de radiomarkt nog verder te digitaliseren.'

De digitalisering van het radiolandschap is een succes: de cijfers op een rijtje*

Zo goed als de helft (49% luistervolume) van het radioluisteren gebeurt vandaag via digitale weg (DAB+, internet of digitale tv). In 2021 was dat nog 41%.

Met een flinke stijging van 19% (in 2021) naar 30% luistervolume is DAB+ als vervanger van FM voor frequent en lang luisteren de grote driver in de digitale switch.

DAB+ luistergedrag is dan ook een kopie geworden van het FM-luistergedrag. Zowel thuis, op het werk als in de auto wordt steeds meer DAB+ geluisterd. In de wagen stijgt het DAB+ luisteren het spectaculairst: van 34% naar 48% luistervolume. De verplichting van de Europese Unie om vanaf 2020/2021 nieuwe wagens met DAB+ uit te rusten is hierin een katalysator.

De spontane bekendheid van digitaal radio luisteren zit in de lift, en dat voor alle leeftijdsgroepen. Intussen kent 85% een vorm van digitaal luisteren.

In de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar verloopt al 60% van de totale luistertijd digitaal, in de leeftijdsgroep van 18 tot 54 jaar al 56%. Enkel de 65-plussers blijven met een luistervolume van 32% nog wat achter.

Waar twee jaar geleden 40% van de Vlamingen een DAB+ toestel had, is dit vandaag de dag 52%. Inspanning in de retailsector en de verplichting om nieuwe toestellen van een digitale aansluiting te voorzien leveren resultaat.

* Uit tweejaarlijks onderzoek naar digitaal luisteren bij 2000 Vlamingen, onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de Vlaamse overheid.