Bij Play Nostalgie weerklinken de Love Beats

Foto: Play Nostalgie - © Play Media 2024

Wat doet jouw hart sneller slaan? Bij Play Nostalgie kennen we het antwoord: hartverwarmend goede muziek! Nu Valentijn aan de deur klopt, stellen we een nieuw digitaal kanaal voor: LOVE BEATS wordt vandaag door Leen & MichaŽl gelanceerd in hun avondshow tussen 16.00 en 19.00 uur.